‘Meer of minder Marokkanen-clash’ dreigt: Farid Azarkan uitgeroepen tot nieuwe leider van DENK

Het is nu al smullen omtrent de politieke debatten die ons nog te wachten staan. De focus ligt daarbij op een debat tussen PVV-leider Geert Wilders en de vers gekozen DENK-Marokkaan Farid Azarkan. Laatstgenoemde mag namens zijn partij namelijk de ondankbare taak van Tunahan Kuzu overnemen.

Het is officieel: Farid Azarkan is de nieuwe lijsttrekker voor de partij DENK. De Dagelijkse Standaard schreef daar al op 8 september over, maar toen was het slechts een formaliteit en nu dus een feit.

Vandaag is de voordracht van @F_azarkan officieel bekrachtigd door de Algemene Ledenvergadering van @DenkNL. Ik heb het stokje van het politiek leiderschap met trots en een 👊🏼 overgedragen aan . Ik wens hem heel veel succes 👍🏼. pic.twitter.com/S1AgLv4XgI — Tunahan Kuzu (@tunahankuzu) September 26, 2020

Tijdens een algemene ledenvergadering werd Azarkan vandaag verheven tot opperhoofd van DENK. Volgens de partij was Azarkan ook de enige gegadigde kandidaat voor het lijsttrekkerschap, hoewel daar wel twijfels over bestaan. Volgens diverse media, waaronder De Telegraaf zit het juridisch gezien niet helemaal lekker.

Dat laatste is een jammerlijk smetje op de overwinning van Azarkan, want met de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 in het kielzog smacht heel Nederland naar een pittig debat tussen verdediger Geert Wilders (PVV) en aanvallende middenvelder Farid Azarkan (DENK).