Megamafklapper Willem Engel beveelt z’n viruswaanzinnige volgers om verzorgingstehuis te stalken: ‘Doe opdracht!’

Sekteleider Willem Engel van Viruswaarheid kent god noch gebod, zo blijkt maar weer eens. Vanmiddag gaf hij z’n volgelingen de opdracht om een verzorgingstehuis lastig te vallen dat de deuren sloot wegens het coronavirus. Hij deelde het telefoonnummer van de instellingen en vertelde z’n complotdenkende achterban dat ze dat moesten bellen: “Even een doe opdracht,” aldus Engel.

Nauwelijks bekomen van het vorige schandaal (onder het mom van ‘viruswaarheid’ verkondigen sluiste Willem Engel donaties weg naar z’n dansclub), gaat de voorman van de corona-ontkennende zuil van Nederland gewoon verder met z’n lasterlijke bezigheden. Wat heet? Hij radicaliseert als nooit tevoren en meent nu dat het aan hem en zijn volgers is om verzorgingstehuizen die het coronavirus serieus nemen te stalken.

Het woonzorgcentrum in Goirle moest namelijk tijdelijk de deuren sluiten wegens meerdere coronabesmettingen. U snapt: geen fijne maatregel, maar als het gaat om het leven van mensen dan heb je gewoon geen andere keuze – zeker niet middenin een pandemie. Zoniet bij dansleraar Willem Engel, die denkt dat hij één of andere autoriteit is op het gebied van gezondheid en meent te mogen afkondigen wie en niet z’n deuren sluit. Op Facebook schreef hij vanmiddag:

“Even een doe opdracht tussen door. Ik krijg net een verontrustend bericht. Er is toch weer een verzorgingstehuis op slot gegaan. […] We hebben geconcludeerd dat dit nooit meer mocht, en toch proberen ze het weer.”

In het bericht volgt ook het telefoonnummer van de instelling, als onderdeel van deze “doe-opdracht” voor alle viruswaanzinnigen die hem volgen. Maar enge Willem trekt de oproep breder: alle verzorgingstehuizen die “onrechtmatige verordeningen doorvoeren” moeten bij hem gemeld worden, alsof hij één of andere malafide inspectie-organisatie is. Ook de scholen treft dit lot.

Tenslotte heeft gekke Willem nog een warm woordje voor de medewerkers van GGD-instellingen waar mensen getest worden op het virus: “We hebben folders voor jullie zodat je mensen op de hoogte kan brengen van de onzinnigheid van het testen.”

Wat mij betreft komen er vooral folders om mensen te wijzen op de onzinnigheid van deze gesjeesde dansleraar en z’n totaal mallote complotvolgelingen. Dát zou pas gerechtigheid zijn.