Thierry Baudet (FVD) ontkent fondsenwerving in Amerikaanse ambassade: ‘flauwekul en complotverhaal’

Gisteren was Baudet nog dikke vriendjes met Poetin en nu zouden hij en zijn partij, Forum voor Democratie, in bed liggen met de Amerikanen. Er zou sprake zijn geweest van buitenlandse inmenging in de interne politiek bij een partijbijeenkomst van 10 september in de Amerikaanse ambassade in Wassenaar. Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra voerde daar namelijk het woord, héél eng natuurlijk!

Baudet lijkt helemaal niets goed te kunnen doen, volgens zijn politieke tegenstanders althans. Wanneer hij het een keer eens is met Rusland, dan is hij een schoothondje van Poetin. En als hij een keer een goed woord over heeft voor Trump of Assad, dan is hij ‘extreemrechts’ of ‘populistisch’, en zo is er altijd wel wat. Dit keer gaat het dus om Amerikaans ambassadeur Pete Hoekstra, die daar een praatje hield.

Hartstikke gevaarlijk dat je zomaar iemand met een mogelijk andere invalshoek aan het woord laat! Ideeën zijn kennelijk nog besmettelijker dan corona wat dat betreft.

Niemand sprak van een fundraising event. De Amerikanen noemden het een ‘townhall-meeting’ en zowel het CDA als 50Plus waren eerder te gast geweest op de ambassade. Er is dus helemaal niets aan de hand, maar GroenLinks en D66 grijpen de kans mooi aan om de verdachtmakingen verder te verspreiden. De eerste lage klap van de verkiezingscampagne is uitgedeeld. Man man man, wat triest.