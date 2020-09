TOT ZIENS ZUCK, EN DE GROETJES AAN PRISCILLA! Onze Facebookpagina is definitief verwijderd

Omstreeks half drie vanmiddag was het einde van een tijdperk: de stekker werd uit de Facebookpagina van DDS getrokken. Zoals reeds eerder aangekondigd en later nog eens bevestigd, willen we weg van dit medium vanwege het progressieve censuurbeleid dat op dit sociale medium anno 2020 heerst. Vanaf nu is het internet dus weer onze brave new world!

Wat er verder verandert? Niet veel. Voor ons betekent het dat redacteuren niet meer ieder stuk handmatig op Zuckerbook hoeven plaatsen, want Facebook bestrafte het gebruik van RSS-feeds of andere automatische tools. Daar zult u niets aan hebben, maar voor ons betekent het een kleine tijdwinst.

Voor u zullen er echter ook weinig dingen anders worden. Blijf ons dus lezen: wij zijn namelijk niet veranderd – Facebook is veranderd, en daarom willen wij geen deel meer uitmaken van het imperium van deze censurerende techgigant. Zie dit maar als onze onafhankelijkheidsverklaring: wij gaan het nu op eigen kracht doen. Als u zelf niet bereid bent van Facebook te vertrekken (en dat is uw goed recht), dan kunt u onze artikelen nog altijd delen op dat medium. Wij zullen alleen geen eigen pagina meer onderhouden op dit steeds verder naar links trekkende miljardenverslindende project van Silicon Valley.

Dat er vanaf nu veel minder bezoek via Facebook komt is een klap die we met onze opgebouwde financiële positie kunnen veroorloven. Maar deze principiële zet was niet gratis: op de korte termijn zullen we het zeker merken in onze bezoekcijfers (en daarmee ook inkomsten). Wilt u ons blijven volgen en steunen, dan zijn wij daar ook buitengewoon blij mee. We hebben een aantal manieren waarop u ons kan blijven volgen en ons – waar nodig – ondersteunen in onze taak om wat rechts tegenwicht te bieden in het linkse journalistieke landschap van Nederland.

U kunt ons op de volgende manieren helpen:

BackMe . Wij kunnen uw financiële bijdrage op onze donatiepagina altijd goed gebruiken! Een maandelijkse donatie stelt ons in staat om meer redacteuren in te huren, de site te professionaliseren en – hopelijk – binnenkort ook onze werkzaamheden uit te breiden naar het ontwikkelen van onze eigen video’s.

. Wij kunnen uw financiële bijdrage op onze donatiepagina altijd goed gebruiken! Een maandelijkse donatie stelt ons in staat om meer redacteuren in te huren, de site te professionaliseren en – hopelijk – binnenkort ook onze werkzaamheden uit te breiden naar het ontwikkelen van onze eigen video’s. Webshop . Mocht u ons willen helpen, dan kan u dat ook doen door tegelijkertijd uzelf te helpen. Het coronavirus vraagt een hoop van ons allemaal in de zin van mondkapjes, handgel en handschoenen – wij hebben het allemaal in onze winkel.

. Mocht u ons willen helpen, dan kan u dat ook doen door tegelijkertijd uzelf te helpen. Het coronavirus vraagt een hoop van ons allemaal in de zin van mondkapjes, handgel en handschoenen – wij hebben het allemaal in onze winkel. Nieuwsbrief . Wilt u gewoon dagelijks op de hoogte worden gehouden van onze nieuwste artikelen? Dat kan! Schrijf u in voor onze nieuwsbrief. Eenmaal per dag krijgt u dan een e-mail met alle artikelen van de afgelopen dag. Handig!

. Wilt u gewoon dagelijks op de hoogte worden gehouden van onze nieuwste artikelen? Dat kan! Schrijf u in voor onze nieuwsbrief. Eenmaal per dag krijgt u dan een e-mail met alle artikelen van de afgelopen dag. Handig! Twitter. We keren Facebook dan wel de rug toe, maar op Twitter blijven we voorlopig nog gewoon actief. Volg ons account dus op ’s werelds bekendste microbloggingsite, waar artikelen direct na publicatie verschijnen. Niet alleen handig, ook nog eens snel!

Bedankt voor uw aandacht – wij gaan gewoon weer aan het werk: alsof er verder niets veranderd is. En wat ons betreft is dat het ook niet. Tot ziens!