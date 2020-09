Verdachte steekpartij in Parijs blijkt ‘onvervalste terrorist’ en had wel degelijk de redactie van Charlie Hebdo als doelwit!

Er komt steeds meer dirt naar buiten over de man die afgelopen vrijdag in Parijs twee mensen neerstak, vlakbij het voormalige redactiekantoor van het satirische blaadje Charlie Hebdo. Eigenlijk had de ‘onvervalste terrorist’ de redactieleden op het oog, maar die bleken daar al een tijdje niet meer te bivakkeren.

Toen de verdachte (ook wel Ali H. genoemd) er achter kwam dat Charlie Hebdo helemaal geen (bekend) redactieadres meer heeft, stak hij uit frustratie met een döner kebab-mes in op passerende mensen, met twee gewonden als gevolg.

Volgens Franse politiebronnen heeft de verdachte inmiddels bekend en laten weten dat hij mee zal werken aan het politieonderzoek. De aanleiding voor de zoveelste steekpartij in Parijs was vermoedelijk de rechtszaak tegen veertien personen die bij de gruwelijke aanslag van 2015 betrokken zouden zijn. Volgens onze eigen wereldwijsneus Freek de Jonge hadden de redacteuren van Charlie Hebdo hun dood zelf uitgelokt, dus we moeten deze steekpartij misschien maar met een korreltje zout nemen.

De politie neemt de zaak uiterst serieus en heeft het voorarrest van de verdachte inmiddels verlengd. Er zouden ook handlangers actief zijn geweest, waardoor de Franse forces de l’ordre besloten om ook nog zes anderen aan te houden in deze zaak.

De Franse minister Gérald Darmanin (Binnenlandse Zaken) laat er geen doekjes omwinden en spreekt van een “terroristische aanslag”. Volgens Darmanin is de hoofdverdachte een achttienjarige Pakistaan die nog geen drie jaar geleden in Frankrijk is komen wonen. Hij was in Frankrijk een bekende van de politie, onder andere vanwege illegaal wapenbezit.

Eerder deze week moest een medewerker van Charlie Hebdo al onderduiken omdat het proces tegen de terroristen uit 2015 van start was gegaan. Nu blijkt dat dat niet voor niets is geweest.