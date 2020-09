Video’s! Vluchtelingen uit kamp Moria plunderen rijdende bestelbusjes en hangen hun gezicht in de rook voor huil-effect

Er zijn diverse video’s opgedoken op Twitter van de vluchtelingen op Lesbos. Daar valt te zien hoe ze bestelwagens vol met goederen leegplunderen, terwijl de busjes nog rijden. Ook is te zien hoe ze brand stichten en hun jongeren met het hoofd in de rook zetten, zodat ze zieliger overkomen op tv.

Hier ziet u op de eerste video de vluchtelingen achter de busjes aan rennen en goederen uit de achterklep stelen. Op de tweede video ziet u hoe het ‘huil-effect’ wordt gecreëerd waar ze bij Unicef en dierenhulporganisaties ook zo van smullen:

#Update: And not too mention that some parents of these alleged "refugees", took their children above burning pages of papers to make their eyes turn red and then they start to cry, to pose on cameras for journalists to blame Greek riot police for fake violence. #Lesvos #Greece pic.twitter.com/pycH6L6PuP — Sotiri Dimpinoudis (@Sotiridi1) September 14, 2020

Ik geloof best dat die mensen het zwaar hebben hoor. En nadat die Afghanen het kamp afbrandden zal het er ook echt niet makkelijker op zijn geworden. Maar het is wel goed om ook even te beseffen dat ze wel héél erg hun best doen om het allemaal zo groot mogelijk uit te vergroten. En dan verlies je bij mij snel het medeleven, want dan wordt het een marketingcampagne en is het niet langer meer een pure noodkreet.

Ook het feit dat we dit soort beelden haast nergens te zien krijgen, is ook tekenend. Dan wordt het hele verhaal niet meer verteld, uit angst dat mensen dan misschien de verkeerde conclusies trekken. Bijvoorbeeld dat deze mensen in de meeste gevallen al geen kans maakten op asiel en nu hun kans zien om het alsnog te krijgen. Dat Duitsland daar hard aan meewerkt. En dat ook in Nederland de roep om méér te doen voor die mensen álle ruimte krijgt op de mediakanalen.

Volgens mij halen we onszelf juist alleen maar méér problemen op de hals als we die mensen hierheen halen, dan dat we uiteindelijk op gaan lossen.