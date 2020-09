VVD toch niet helemaal zeker over zetelaantal in de peilingen, komen weer met stoere verkiezingstaal over ‘inburgeraars’

Het is voornamelijk de VVD die ervoor heeft gezorgd dat de asielprocedures zo traag als wat zijn geworden. Staatssecretaris Broekers-Knol (VVD) is nog steeds bezig om al die schadeclaims en rechtszaken af te betalen. Het loopt dus (al jaren) voor geen meter, maar toch doet de VVD nu weer alsof ze bovenop die asielkwestie zitten. Geloven ze de peilingen zelf misschien ook niet helemaal?

De verkiezingen komen er weer aan dus de VVD trekt de ‘anti-immigratiejas’ weer eventjes aan. We kennen het riedeltje inmiddels allemaal wel: ‘Inburgeraars moeten gewoon de taal leren, werken en normaal doen! Tsjakka, 40 zetels!’

Over een maand of twee zien we de ‘meer blauw op straat’ vast ook wel weer voorbij komen. Of er moet weer ‘hoger gestraft’ worden en de ondernemer moet weer ‘kunnen ondernemen’. Of het boeit ze bij de VVD gewoon niet en ze halen daarom dit soort goedkope onzin weer van stal. Óf ze zijn compleet in de veronderstelling dat mensen ze nog serieus nemen! In beide gevallen is het in ieder geval zwaar triest.

Wie nieuw is in Nederland, moet meteen deelnemen aan onze samenleving. Daarom: ✅ Gaat het niveau waarop mensen Nederlands leren omhoog.

✅ Moeten inburgeraars werkervaring opdoen vanaf dag één.

✅ Krijgen ze de eerste zes maanden alleen nog maar leefgeld en géén uitkering. pic.twitter.com/75fBwaqmGt — VVD (@VVD) September 22, 2020

Het niveau waarop inburgeraars Nederlands leren is bedroevend. Inburgeraars kunnen helemaal geen werkervaring opdoen vanaf dag één (zie zelfde artikel), dus dat is ook onzin. Een groot deel van hoe het immigratievraagstuk wordt aangepakt heeft gewoon te maken met de VVD, die economische zakenbelangen belangrijker vinden dan de maatschappelijke spanning die er is ontstaan, mede door hun eigen wanbeleid.