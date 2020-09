Weer helemaal terug: de mondkapjesdiscussie! Kabinet houdt Van Dissel de hand boven het hoofd

Zelfs bij de NOS snappen ze niet meer waarom het kabinet en RIVM-baas Jaap van Dissel zo moeilijk blijven doen over de effectiviteit van mondkapjes. Toen kwam ik dit artikel van Follow The Money tegen, waar zo’n beetje alle missers en fouten in worden beschreven die het kabinet en het RIVM gedurende de crisis hebben gemaakt. Volgens mij durven ze inmiddels gewoon hun fout(en) niet meer toe te geven.

Het CDC, het Amerikaanse RIVM, noemt mondkapjes “een van de krachtigste wapens tegen de verspreiding van het virus”. De Belgen hebben het mondkapje voor iedereen vanaf 12 jaar verplicht er een te dragen als je ergens bent waar het onmogelijk is de social distancing-regels na te leven. Waarom? Hierom: “Het dragen van een mondneusmasker beschermt jou en anderen tegen de verspreiding van het coronavirus. Het is een van de gezonde gewoonten die ons samen beschermen tegen het virus.” aldus de Belgische overheid.

Volgens mij heeft Van Dissel zichzelf en de rest flink in de nesten gewerkt. Hij was het die zei dat mondkapjes zouden kunnen leiden tot schijnveiligheid. Hij was het die perse sluitend wetenschappelijk bewijs wilde hebben voor de effectiviteit van mondkapjes (van nog geen euro per stuk). En hij was het die een onderzoek, dat zijn punt moest ondersteunen, compleet verkeerd bleek te hebben geïnterpreteerd! (Het bleek juist wél effectief te kunnen zijn, en flink ook.) Waarna het beleid natuurlijk alsnog niet werd aangepast.

Zoom je wat uit en kijk je vervolgens naar alle andere maatregelen die te laat, gebrekkig of ronduit verkeerd zijn uitgevoerd, dan valt op dat iedereen de verantwoordelijkheid zoveel mogelijk probeert af te schuiven. En dat niemand de leiding durft te nemen.

Het RIVM heeft niet de volksgezondheid maar de kabinetsbelangen als eerste prioriteit. Daarom bagatelliseerden zij het virus in februari en stopte de GGD op advies van het RIVM met testen, waardoor we zicht op de verspreiding van het virus verloren.

Hugo de Jonge klooit maar wat aan met z’n corona-app maar wil te graag zelf met de eer strijken en krijgt de app nauwelijks van de grond. Testcapaciteit vergroten, mondmaskers inkopen/produceren, zorgpersoneel en risicogroepen beschermen, is allemaal niet of pas véél te laat gebeurd. En daar hielp het RIVM ook flink aan mee.

Premier Rutte durft ook geen echt harde maatregelen te nemen, en al helemaal niet nu zo met de verkiezingen. Daarom knikkert hij de verantwoordelijkheid voor het naleven van het ‘mondkapjes-advies’ bij de winkeliers over de schutting. Die mogen nu geheel vrijwillig hun eigen potentiële klanten weigeren als ze geen mondkapjes dragen… Allemaal omdat Rutte liever zichzelf, en tegelijkertijd ook indirect Van Dissel, beschermt.

En ik geloof ook niet dat dit allemaal pure incompetentie is. Volgens mij is het voor een deel ook gecalculeerd. Want hoe kan het anders dat de risicogroepen, die vanaf het begin duidelijk als categorie in beeld waren, totaal zijn overgeslagen bij de beleidsvorming? Ouderentehuizen hadden het nakijken. Zorgpersoneel raakte zelf besmet en daardoor ook de ouderen, en wie hebben daar profijt van? Organisaties die nu last hebben van de vergrijzing, de krapte op de woningmarkt, de enorme druk op de zorg en de toenemende aanspraak op pensioengelden. En dat zijn er nogal wat.