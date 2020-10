Column Paul Cliteur – Na de aanslag in Nice benoemt zelfs D66 het gevaar: islamisme!

Na de onthoofding van Samuel Paty keek hoogleraar en FVD-senator Paul Cliteur hoofdschuddend naar de commentaren van de politieke kaste: vrijwel niemand durfde de radicaal-islamitische achtergrond van de moordenaar te benoemen. Nu, na de aanslag in Nice is dat gelukkig anders. Een verademing, vindt Cliteur, maar ook broodnodig: “Het is in ieder geval benoemd. En dat geeft toch iets van hoop, want zonder diagnose geen therapie.”



De herdenking in de Tweede Kamer van de onthoofde geschiedenisleraar Samuel Paty op 27 oktober zag ik eerlijk gezegd met angst en beven tegemoet. Ik was bang voor teksten als “Franse geschiedenisleraar om onverklaarbare redenen om het leven gekomen na confrontatie met verwarde man.” En vervolgens bloemen leggen. Chargeer ik? Nou, als we lezen wat minister Sigrid Kaag zei na de moord zou ik zeggen van niet. Zij schreef: “Hij sprak met leerlingen over hun vrijheden. Het kostte hem zijn leven. Ik hoop dat geen enkele docent zich door deze brute daad beperkt voelt in het vak. De vrijheid van de leraar bewaken we samen.”

Met dat soort commentaren wordt Paty nog een keer vermoord. Zijn dood wordt neergezet als een bedrijfsongeval. Of een auto-ongeluk. De motieven van de moordenaar Abdoullakh Anzorov worden weggemoffeld, omdat ze voor de politiek-correcte elite onwelgevallig zijn.

Aanvankelijk leek premier Rutte voor de lijn-Kaag te gaan. Hij sprak in een tweet van een “afschuwelijke terreurdaad”. Hij zei ook dat de “academische vrijheid” niet mocht worden ingeperkt. Maar hij repte met geen woord over de oorzaak van de moord, de motieven van de dader dus.

In de Tweede Kamer opende Kamervoorzitter Arib de herdenking met de mededeling dat Paty het belangrijk vond om de spotprenten te tonen “om de kern te raken”, namelijk de bescherming van “het vermogen om kritisch na te denken”. En dat is “een doorn in het oog van de islamisten.” Dat is interessant. Zij gebruikt het woord “islamisten”. Arib benoemt de ideologie. Kaag overruled.

Ook verwijst Arib naar de Nederlandse Samuel Paty, namelijk Theo van Gogh en zegt: “Theo van Gogh, die ook door een islamist op een gruwelijke wijze werd vermoord.” Ook dat is winst vergeleken met het wegkijken dat we gewend waren.

Ook premier Rutte revancheerde zich tijdens de Paty-herdenking in de Tweede Kamer voor zijn eerdere zwakke tweet door te zeggen “op de meest gruwelijke wijze vermoord en verminkt door een islamitische extremist.”

Maar het allerlaatste nieuws is nu dat, na Nice, ook minister Kaag de eerdere minister Kaag corrigeert. Minister Kaag schrijft nu op Twitter: “Mijn verstand staat stil bij de haat en de gruwelijke moordlust van deze islamistische terrorist”. Je durft het bijna niet te hopen, maar zijn ze in Den Haag dan eindelijk wakker? Gaat nu zelfs D66 zich zorgen maken over jihadistisch theoterrorisme? Dan is toch werkelijk wel wat aan de hand.

Natuurlijk, we moeten nuchter zijn. Hiermee is nog op geen enkele wijze gegarandeerd dat tegen de omvang en ernst van het gestaag groeiende islamisme een dam kan worden opgeworpen. Maar het is in ieder geval benoemd. En dat geeft toch iets van hoop, want zonder diagnose geen therapie.

Prof. dr. Paul Cliteur is hoogleraar in Leiden, Eerste Kamerlid voor Forum voor Democratie en auteur van onder meer “Diversiteit, identiteit en de ‘culture wars’”.