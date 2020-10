Duitsland alwéér beter bezig dan wij in coronacrisis: worden al 60 (!) vaccinatiecentra uit de grond gestampt

Terwijl Nederland nog alle zeilen moet bijzetten om de tweede golf (die eerder een tsunami is) te bedwingen, heeft Duitsland de handen vrij om alvast richting de volgende fase te kijken: het vaccineren van de gehele bevolking. De bouwplannen worden nu voorbereid, op maar liefst zestig plekken in het land.

Wie het coronabeleid van de regeringen van Duitsland en Nederland naast elkaar legt, en dan ook nog eens het verschil in besmettingen ziet, moet concluderen: Nederland lijkt wel een parodie op zijn oosterburen. Terwijl te laat, te licht en te willekeurig ingrijpen hier de orde van de dag is, is Duitsland al maanden één van de meest coronavrije landen van Europa. De zorg draait er zelfs zó goed, dat er plek is voor coronapatiënten uit andere landen, zoals… Nederland. Schaamrood op de kaken graag, Haagse politici en zorgbestuurders.

Maar er is meer. Want terwijl Nederland overuren draait om iets te doen tegen 9.000 nieuwe coronabesmettingen per dag, heeft Duitsland de handen goeddeels vrij om zich alvast voor te bereiden op de volgende fasie in de coronapandemie: het grote vaccineren. Terwijl vaccinmakers zich langzaam gereed maken voor het uitrollen van de antistoffen, is een gigantische infrastructuur nodig om dat in goede banen te leiden. Het is niet niks, tientallen miljoenen mensen inenten. Daarom wordt die gigantische operatie nu alvast voorbereid:

“The German government is already making plans for Covid-19 vaccinations to take place, a German newspaper reported on Friday. German daily Bild said the federal Health Ministry has asked the country’s 16 state governments to provide the addresses of potential vaccination centres by November 10th.

According to the report, a total of 60 centres are to be established nationwide. The vaccination centres are necessary to guarantee the effectiveness of the vaccine, the reports says. The vaccine will have to be kept cool at minus 78C, but many medical practices lack the necessary efficient cooling devices.”