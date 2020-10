EINDELIJK het doortastende coronabeleid van Rutte/De Jonge: einde aan koopavonden! Dat zal zoden aan de dijk zetten!

Nou, in hun eeuwige wijsheid hebben Rutte en De Jonge dan éíndelijk de achilleshiel van het coronavirus gevonden: koopavonden! Die moeten worden geslacht, en dan komt het met het virus ook vanzelf weer goed. Ahem.

Misschien moet ik wat woorden terugnemen. Ik schreef de afgelopen dagen dat een nieuwe lockdown boven de markt zweeft: met zo’n 6000 besmettingen per dag (en dat is vermoedelijk nog niet eens alles) achtte ik het zo goed als onafwendbaar dat het kabinet zal moeten besluiten om hard in te grijpen in het openbare leven om het coronavirus te bestrijden.

Ik maakte daarbij één klassieke fout: ik ging uit van competent bestuur. Dat Mark Rutte en Hugo de Jonge precíés weten waar ze mee bezig zijn, en dat ze zich laten leiden door de situatie zoals die zich ontwikkelt in plaats van door wensdenkende doelredenaties. Wat een domme fout was dat van mij, natuurlijk, want als zich één ding duidelijk heeft gemaakt de afgelopen maanden: Rutte en De Jonge zijn niet competent. Ze doen maar wat.

En dus krijg je dit soort halve gare nepmaatregelen om het coronavirus aan te pakken. Wel de mkb’ers en tienduizenden banen op de tocht zetten, maar niet de noodzakelijke doortastendheid om de verspreiding van COVID-19 nu écht in te dammen. Want willen de heren? Nou, een verbod op koopavonden. Zucht:

“Morgen praat het kabinet al over strengere maatregelen. Die moeten er vooral voor zorgen dat het ’s avonds stiller wordt op straat, dus dan gaat het om het schrappen van koopavonden en het eerder sluiten van de horeca.” Ook wordt nagedacht over het schrappen van koopzondagen om het rustiger te krijgen als de meeste mensen vrij zijn.”

Nee, zo krijgen we dat virus (nogmaals 6.000 besmettingen per dag) wel een kopje kleiner! Goed gedaan, hoor.