Gruwelijke nieuwe details in kinderpornozaak ex-hoofdredacteur Gaykrant, OM eist 1,5 jaar cel tegen zedenverdachte Hans Prummel

De zedenzaak rondom de ex-hoofdredacteur van de Gaykrant, Hans Prummel, blijkt nog veel omvangrijker dan in eerste instantie werd gedacht. Tijdens een eerste inhoudelijke behandeling kwam er dermate veel dirt naar buiten, dat zelfs enkele aanwezige journalisten niet alle specifieke details konden noteren. Begrijpelijk, want dit is een allesomvattende kinderpornozaak waarbij de meest smerige details niet onbesproken bleven.

Hans Prummel moest vandaag voor het eerst in het gerechtsbankje verschijnen. En de redenen waarom zijn allesbehalve mals voor de ex-hoofdredacteur van de Gaykrant. Hij werd opgepakt voor het verzamelen en verspreiden van kinderporno. Maar, daar blijft het niet bij!

Het is een buitengewoon ernstige categorie. Een van de rechercheurs zei 'Ik doe dit werk al tien jaar, maar wat ik hier heb gevonden is heel schokkend'. #kinderporno — Marcel Vink (@marcelvink888) October 7, 2020

Vandaag werd bekend dat Hans -onder zijn eigen gekozen nickname RealPedo– de meest gruwelijke foto’s en video’s op zijn computer, laptop en telefoon had staan. Dan hebben we het onder andere over “akelige video’s van baby’s” en volgens Telegraaf-journalist Marcel Vink ging het op een gegeven moment zelfs over tot het bezit van foto’s van overleden kinderden.

Niet alleen de politie, recherche en het Openbaar Ministerie waren onder de indruk van de misselijkmakende correspondentie van Hans:

De advocaat spreekt nu over 'dubbeltellingen', dus er zou minder zijn gevonden wat uniek was. Het was wel zeer ernstig wat er werd gevonden, erkent zijn advocaat. 'Maar P. heeft daarover gezegd: dit heb ik nooit gezien'. Gaat onder andere over overleden kinderen #kinderporno — Marcel Vink (@marcelvink888) October 7, 2020

Even een korte reconstructie: Het is begin juli wanneer bekend wordt dat de (toen nog) hoofdredacteur van de Gaykrant, Hans Prummel is gearresteerd. Al snel is bekend dat het gaat om een ernstig zedenmisdrijf.

Even een korte reconstructie: Het is begin juli wanneer bekend wordt dat de (toen nog) hoofdredacteur van de Gaykrant, Hans Prummel is gearresteerd. Al snel is bekend dat het gaat om een ernstig zedenmisdrijf.