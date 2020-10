Henk Krol aast op PVV en FVD-electoraat: “Benoem overtreders met een Marokkaanse achtergrond!”

Het lijkt een beetje doorzichtig, want nog nooit eerder ging Henk Krol (ex-50PLUS) er zó hard in om het rechtse electoraat voor zich te winnen. Volgens de huidige leider van Partij voor de Toekomst (0 zetels in de peilingen) moeten we bij Marokkaanse wetsovertreders gewoon hun achtergrond benoemen. Geert Wilders en Thierry Baudet roepen dat echter al jaren.

De Dagelijkse Standaard schreef eerder vandaag al over een bruiloft die compleet uit de hand was gelopen. In Tilburg bleken 180 gasten aanwezig om een Marokkaans-Nederlandse bruiloft bij te wonen. Gelukkig had de politie er weet van en konden ze direct ingrijpen.

Als in de media wordt verzwegen dat de bruiloft in Tilburg waar de coronaregels niet werden nageleefd een samenkomst van mensen met een Marokkaanse achtergrond was, help je die bevolkingsgroep niet. Wél benoemen is niet discriminerend, maar zorgt voor effectievere maatregelen. pic.twitter.com/ctCFklapZF — Henk Krol (@HenkKrol) October 3, 2020

Het is op zich helemaal geen vreemde gedachte van Krol, alleen het is wel jammer dat hij pas met dergelijke uitspraken komt nu zijn nieuwe Partij voor de Toekomst op 0 zetels in de peilingen staat en hij slechts kan toekijken naar de opmars van de PVV.

Misschien dat Krol en zijn kompaan Henk Otten (ex-FVD) nu denken nog wat zetels bij het Forum voor Democratie weg te snoepen (staan nu op ‘slechts’ 7 zetels in de peilingen), maar dat zal vast niet gebeuren, gezien de huidige reputatie van Henk & Henk. Dat snapt het electoraat vast ook wel.