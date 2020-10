Kees Verhoeven (D66) huilt om boekhandels AKO en Bruna die ‘complottijdschrift’ verkopen

De reguliere boekhandels AKO en Bruna zijn overgegaan tot de verkoop van een blad dat door de NRC al direct wordt afgedaan als ‘complottijdschrift‘. D66-Kamerlid Kees Verhoeven gelooft, zonder ook maar een letter te hebben gelezen, dat de inhoud van dit blad één en al desinformatie bevat en dus uit de schappen zou moeten worden gehaald.

Kees gelooft heilig in de capaciteit van techreuzen, zoals Facebook en Google, om feit van fictie en waarheid van leugen te kunnen onderscheiden. De gemiddelde burger, die juist door hun algoritmes in een bubbel terechtkomt, is wat hem betreft kennelijk te achterlijk om zelf keuzes te maken als hij wél andere informatiebronnen voorgeschoteld krijgt, zoals in een boekhandel.

Na Amerikaanse techreuzen gaan nu ook Nederlandse boekhandels @Bruna_nl en AKO desinformatie verspreiden. Met hetzelfde slappe argument: “we gaan niet over de inhoud”. Naïef en kortzichtig. Ieder bedrijf heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid.https://t.co/CJcSlNbCv6 — Kees Verhoeven (@KeesVee) October 25, 2020

Het gaat om het blad Gezond Verstand, waarin allerlei onderwerpen worden besproken die vaak met complottheorieën te maken hebben. Zo komen 9/11 en het coronavirus aan bod. Máár er worden wel degelijk bronnen aangeleverd voor de beweringen die er in het blad gedaan worden, zo lees ik in het NRC-artikel. Als die bronnen betrouwbaar zijn (en dat kan iedereen voor zichzelf uitzoeken en lekker over discussiëren), dan is er volgens mij vrij weinig aan de hand, toch?

De kans bestaat natuurlijk altijd dat er onzin wordt verkocht. Maar waar ik mij meer aan stoor is dat Kees denkt de waarheid in pacht te hebben en liever Mark Zuckerberg op z’n blauwe ogen wil geloven, dan eerst eens kijken wát er precies in dat ‘complottijdschrift’ staat en of het inderdaad allemaal onzin is of niet.

Voor iemand als Kees is vrijheid van meningsuiting namelijk iets dat streng gecontroleerd moet worden door allerlei partijen, via het beroep op ‘maatschappelijke verantwoordelijkheid’. Want iedere keer dat er ergens één of andere randdebiel iets mogelijk verkeerd zou kúnnen interpreteren, dan is niet hij maar degene die het bericht niet goed genoeg heeft ingekapseld de verantwoordelijke. En zo snoer je langzaam iedereen de mond, want aan gekkies (die nooit kritisch hebben leren lezen en redeneren) hebben we geen tekort in dit land.