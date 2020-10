Rutte trekt ‘boetemantel’ aan omtrent vakantie koning: “Ik heb een verkeerde inschatting gemaakt!”

‘Het was een beetje dom’ van onze premier Mark Rutte om te denken dat onze koning ‘gewoon’ op vakantie kon, terwijl er afgelopen week juist streng werd toegesproken tegen het klootjesvolk om vooral thuis te blijven en je te houden aan de coronamaatregelen van het kabinet. Dat ziet Rutte nu ook in, en schoorvoetend moet hij dan ook bekennen dat hij een verkeerde inschatting heeft gemaakt.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Rutte dat hij een “verkeerde inschatting” heeft gemaakt door het goed te keuren dat koning Willem-Alexander met zijn gezin op vakantie ging naar een zonovergoten Grieks eiland.

De volledige reactie van Mark Rutte:

“In het algemeen behoren reizen naar het buitenland van de Koning die geen onderdeel uitmaken van zijn publieke functie, tot zijn persoonlijke levenssfeer die wordt gewaarborgd door de artikelen 10 en 41 van de Grondwet. Ten aanzien van artikel 41 Grondwet geldt daarbij het voorbehoud dat het openbaar belang in acht wordt genomen. De minister-president beoordeelt of dit het geval is en verstrekt informatie indien het openbaar belang aan de orde is.”