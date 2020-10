Video! Hans Teeuwen na nieuwe lockdown: ‘Maak er een mooie corona van, m’n koelkast heeft geen sluitingstijd!’

De hofnar van het Nederlandse coronavirus heeft weer eens van zich doen spreken: Hans Teeuwen. Ook hij ziet de maatregelen die premier Rutte aankondigde, maar maakt er het beste van. “M’n koelkast heeft geen sluitingstijd,” verkondigt hij opgewekt!

Nederland zit weer in een nieuwe lockdown. Ditmaal geen ‘intelligente’, maar een ‘gedeeltelijke’. Voor talloze ondernemers is dat mooi verrot, maar cabaretier Hans Teeuwen – die voorlopig geen shows kan spelen en dus geen inkomsten genereert – maakt er het beste van, zo is te zien in een hilarisch nieuw filmpje dat hij gisteren op zijn Facebookpagina plaatste.

Teeuwen zit op de bank in de knusheid van zijn eigen huis, en probeerde inwoners van Nederland aan hun verstand te peuteren dat sluitingstijden voor alcoholverkopers helemaal zo erg nog niet zo zijn. “M’n koelkast heeft geen sluitingstijd,” zo jubelde hij op z’n sofa met een blikje bier in z’n hand.

Ja, zo kan je er natuurijk ook tegenaan kijken! En belangrijker dan dat: het is een grammetje vrolijkheid in een wereld die verder steeds bleker begint te worden nu het virus maar niet weg lijkt te willen gaan. “Laten we er een mooie corona van maken,” oppert de rasentertainer. Nou, laten we dat dan maar doen, hè?

Het is niet de eerste keer dat Hans Teeuwen Nederlanders uitdaagt om maar gewoon zoveel mogelijk lol te hebben tijdens het coronavirus: in april deed hij dezelfde oproep. Ook maakt hij eerder dit jaar video’s om de antiracisme-kerk verbaal een kopje kleiner te maken, en om de voorliefde voor geweld die Jerry Afriyie lijkt te hebben aan te pakken.