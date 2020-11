Kabinet na “knetterende discussie” verdeeld in “twee kampen”: De Jonge wil extreem vergaande lockdown

Ingewijden hebben verteld aan De Telegraaf dat het kabinet overweegt om “de coronamaatregelen verder aan te scherpen.” Dit omdat de druk op de zorg hoegenaamd voorlopig niet zal afnemen. Daarom wil het kabinet wéér in actie komen…

De krant voor wakker Nederland bericht dat de top van het kabinet zondagmiddag met Jaap van Dissel overlegde in het Catshuis. Het enige ietwat goede nieuws is dat het overleg resulteerde in een “knetterende discussie.”

Zorgministers De Jonge en Van Ark staan strengere maatregelen voor dan ministers Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Hoekstra (Financiën), Wiebes (Economische Zaken) en Koolmees (Sociale Zaken).

“Het was een taaie sessie, neigend naar ruzie, zondagmiddag in het Catshuis, waar de top van het kabinet informeel overlegde met deskundigen als RIVM-directeur Jaap van Dissel,” aldus De Telegraaf. “In de officiële premierswoning scheidde het kabinet zich in twee kampen: met als rekkelijken minister Grapperhaus (Justitie) en het economisch blok van ’de drie W’s’ (Wopke Hoekstra, Wouter Koolmees en Eric Wiebes) en aan de andere kant zorgministers Hugo de Jonge en Tamara van Ark. Ook premier Rutte zou naar het voorzichtige kamp nijgen.”

Dan vraag je je natuurlijk af wat de “voorzichtigen” willen. Let wel, voorzichtig heeft dus geen betrekking op de economische schade die het kabinetsbeleid de economie berokkent. Nee, dat gaat alleen over “voorzichtig zijn wat het virus zelf betreft.”

Wat er op tafel lag (en ligt)? bioscopen, musea, bibliotheken én theaters zouden mogelijk voor twee weken moeten sluiten (minimaal!). Oh, en buitenhuis zou de “groepsgrootte” teruggebracht moeten worden naar 2 mensen.

Twee.

Een groep van twee mensen.

Dafuq.

Dit zijn veel te extreme maatregelen als je in aanmerking neemt dat het sterftecijfer van Covid-19 alleszins meevalt vergeleken met wat we eerder dit jaar vreesden, maar wacht, het wordt nog erger. Hugo de Jonge wil namelijk ook dat middelbare scholen én de detailhanden gesloten worden. Alleen “essentiële winkels” zouden nog open mogen blijven.

Kan iemand die man even ontslaan? Die is écht de weg kwijt, zeg. Bijna álles dicht? Voor een virus met een sterftecijfer van 0,25% ofzo? Wat deze man het land wil aandoen is ongelooflijk.

Maar goed, gelukkig heeft de rest van het kabinet zich daartegen verzet. Het slechte nieuws? Ze gaan dus wel met ándere aanvullende maatregelen komen — waaronder waarschijnlijk de sluiting van theaters, bioscopen, etc. Ook dat is geschift. Kom op zeg. Pas vanaf de leeftijdsgroep 70+ is er iets van 2% kans dat een patiënt aan Covid-19 overlijdt.

Ophouden hiermee. Ouderen die beschermd willen worden moeten beschermd worden, maar dat is het dan wel. De rest van de samenleving moet gewoon normaal kunnen functioneren.

Volg mij op Twitter en op Parler.