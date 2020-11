Kabinet draait onzinmaatregel terug: bioscopen, zwembaden en pretparken donderdag weer open

Premier Rutte meldde tijdens zijn persconferentie dat bioscopen, theaters, musea, bibliotheken, zwembaden, pretparken, dierentuinen en vergelijkbare publieke locaties vanaf donderdag weer open mogen. De tijdelijke sluiting hoefde wat hem betreft niet meer te worden verlengd. En dat is maar goed ook, want een degelijke onderbouwing voor die maatregel was er niet.

Op 3 november werd bekendgemaakt dat alle voorgenoemde locaties de deuren twee dagen later de deuren moesten sluiten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat was onderdeel van de aanscherping van de maatregelen. In eerste instantie leek dat misschien nog enigszins logisch omdat het natuurlijk wel het aantal mogelijke contactmomenten zou verminderen. Maar veel van die locaties zijn in de buitenlucht of hebben prima mogelijkheden om ervoor te zorgen dat mensen alsnog afstand van elkaar houden.

Niet veel later werd bekend dat er helemaal geen degelijke onderbouwing voor die maatregel was en dat het kabinet al die exploitanten dus eigenlijk keihard naaide. Dat zullen ze echter niet snel toe gaan geven, want toen ze de maatregel namen zaten we op ruim 10.000 besmettingen per dag. Ze gooien het dan waarschijnlijk op ‘het zekere voor het onzekere’, ‘voortschrijdend inzicht’ en ‘met de kennis van nu…’. Anders krijgen ze rechtszaken aan de broek.

Het is in ieder geval fijn dat we binnenkort weer dingen mogen en kúnnen doen, naast pedojagen natuurlijk. Nu alleen de horeca nog!