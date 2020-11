Sinterklaas in coronatijd: ‘De Sint geeft geen hand, er is geen strooigoed en alleen kinderen mogen zingen’

Wat zijn we in vredesnaam aan het doen met zijn allen? Oké. Er waart een nieuw Chinees coronavirus rond in de wereld. En ja, dat is zorgwekkend. Maar moeten we nou werkelijk zo ongelooflijk overdreven reageren? Moeten we werkelijk alles afschaffen zolang er mensen zijn die last hebben van dit virus?

Hier moet je toch bijna om janken?

Toch laten veel scholen wel een Sint langskomen. "Scholen waarborgen de coronaregels en in samenspraak met hen kunnen we veilig op bezoek. Sinterklaas geeft bijvoorbeeld kinderen geen hand, er wordt geen strooigoed uitgedeeld en alleen gelovige kinderen mogen zingen, hun ouders niet." Doe eens normaal zeg. Het gaat goddomme niet om ebola of iets dergelijks! We hebben het over een coronavirus — waarvan er nogal wat zijn — met een waarschijnlijk sterftecijfer van 0,25% of daaromtrent. En het wordt pas écht dodelijk voor ouderen van 70-plus — en dan ook nog eens veelal voor ouderen die al aan iets anders lijden. Belachelijk. Maar wacht, het wordt nog erger. Want 'experts' hebben ook wat ideeën voor 'Sinterklaasspelletjes.' Lees even mee: Als Sinterklaas wel komt en kinderen mogen niet op schoot, dan kun je ze de staf, afgeplakt op 1,5 meter, laten ontsmetten. Van Herpen: "Zo weten ze welke afstand ze moeten houden en hang je er via spel meteen een actueel thema aan." Dit kan toch niet echt zijn? Dit móét satire zijn.