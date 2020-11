Vakantiepret Curaçao over: strengere maatregelen na stijging aantal besmettingen

De regering op Curaçao heeft besloten om strengere maatregelen te gaan invoeren, het eiland bleef opmerkelijk genoeg open voor veel toeristen. En zoals te verwachten viel met alle gevolgen van dien; het aantal besmettingen is gigantisch gestegen en het vakantieparadijs gaat nu toch maar wat strengere coronamaatregelen invoeren.





Curaçao had al een avondklok, maar die gaat vanaf vandaag naar 21.00 uur. Ook krijgt het eiland een mondkapjesplicht voor volwassenen bij het betreden van winkels, openbaar vervoer en bij uitvaarten.

Afgelopen week steeg het aantal besmettingen rap op het eiland, het gaat zelfs zo slecht dat het operatieprogramma van het CMC ziekenhuis is stilgelegd. Een kwart van de ziekenhuisbedden staat leeg omdat er te weinig personeel is. Veel ziekenhuispersoneel is de afgelopen weken besmet geraakt, de zorg op het eiland ondergaat hiervan nu de klappen.

De groei van het aantal besmettingen komt door het niet opvolgen van de regels – duh, logisch. Mensen hielden zich niet aan de opgelegde anderhalve-meter-regel bij het uitgaan, en mondkapjes werden ook maar sporadisch gedragen. De besmettingen komen waarschijnlijk door het flinke aantal feestjes.

Ons kabinet heeft het eiland uitgezonderd van het advies om niet naar het buitenland te gaan. Op deze uitzondering was al veel kritiek, en het kabinet doet er verstandig aan om deze keuze te heroverwegen.