Video! Het blijft knallen bij clusterbom FvD: partij kan door blokkade bestuur niet meedoen aan verkiezingen

Door een knallende ruzie in het hoofdbestuur voor Forum voor Democratie kan de partij waarschijnlijk niet meedoen aan de verkiezingen. Er is namelijk sprake van een patstelling omdat het hoofdbestuur is verdeeld in twee kampen. De clusterbom genaamd FvD blijft maar knallen!



Ik zie nu dat de coupplegers mij wederrechtelijk en in strijd met de statuten hebben uitgeschreven als bestuurder bij de KVK. Absurd. Dit kan juridisch niet en is zoveelste bewijs vd ordinaire wijze waarop deze mensen opereren, laster verspreiden en proberen #FVD over te nemen. https://t.co/apWED8mi3N — Thierry Baudet (@thierrybaudet) November 27, 2020

Het is Baudet en penningmeester Ephraïm tegen Van der Linden en Rooken. Het vijfde bestuurslid, Astrid de Groot, is namelijk óók opgestapt. En om het allemaal nog gekker te maken roept kamp Van Der Linden/Rooken ook nog eens dat Baudet als bestuurslid zou zijn uitgeschreven bij het KvK-register. Baudet beweert echter dat zij dat hebben gedaan en dat dit volgens de statuten niet mogelijk is, illegaal dus. Thierry en zijn partij worden dus volledig in de houdgreep gehouden terwijl ze hem eruit willen werken.

Het is ook één en al gestuntel daar. De zogenaamde ‘coupplegers’ plegen geen coup meer, wat die zijn opgestapt, en laten de bestuursleden nu zitten met de schone taak om Baudet eruit te wippen. Volgens mij begrijpt niemand ook meer precies wat hier nou aan de hand is en wat er waar is of niet.

Maar het is vooral Team Thierry die blijven hameren op het idee dat het hier om een coup gaat (of ging). Ik ben er meer van overtuigd dat ze dit deden omdat ze geen andere manier meer konden verzinnen om het Baudet duidelijk te maken dat zijn JFvD-bestuur en kompaan Freek Jansen van geen kant deugen. Dáár begon het namelijk allemaal mee. Baudet bleef ze de hand boven het hoofd houden en wilde het onderzoek afwachten (dat er al bleek te liggen), maar deed kennelijk ook geen enkele poging om het bewijs op GeenStijl zélf eens te gaan bekijken.

Dat de klokkenluiders en de coupplegers voor een deel werden vergezeld door opportunisten is overduidelijk. Maar laten we niet vergeten dat er wel zat boven water was gekomen om ‘de klokken over te luiden’, laten we maar zeggen. Iedereen die nu pro-Baudet is lijkt dat voor het gemak te zijn vergeten. En het ging echt niet meer om wat boude uitspraken die grappig of ironisch zijn bedoeld.

Ik snap dat FvD Baudets’ kindje is en dat er onderhandse tactieken zijn gebruikt. Allemaal heel sneu, maar besef wel even wat Baudet en de JFvD’ers in kwestie al die tijd voor gedachtegoed blijken te hebben aangehangen. Daarom ben ik er zelf ook bij weggegaan.