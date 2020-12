AD columniste Angela de Jong: ‘Ik kan Geert Wilders geen ongelijk geven als hij rept over NPO66’

Kijk dit is nog eens leuk voor Geert Wilders en Martin Bosma: steun uit onverwachte hoek. Want, jawel, Algemeen Dagblad-columniste Angela de Jong laat in haar nieuwste columpie voor haar werkgever weten dat ze bij de PVV eigenlijk gewoon gelijk hebben als ze spreken over “NPO66.”

“Ze leren het nooit. Dat was mijn eerste gedachte toen ik las dat de NPO begin januari – in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen – een documentaire uitzendt over Sigrid Kaag, onze nationale ‘Minister van Hoop’,” aldus De Jong in haar artikel.

Vervolgens stelt ze vast dat er heel duidelijke lijntjes van de top van de NPO naar D66 lopen. Ja, echt waar. Dat wisten u en ik natuurlijk al lang, maar dat dit afgedrukt wordt in een grote Nederlandse kartelkrant is ronduit schokkend.

“Regisseur Shuchen Tan heeft misschien geen banden met D66, maar de directeur van de VPRO, Lennart van der Meulen, wél. Die is oud-campagneleider en ghostwriter van de partij,” legt De Jong uit. “De partner van minister Ollongren is succesvol producent van onder meer Zondag met Lubach en M. NPO-bazin Shula Rijxman vertelt openlijk dat ze D66 stemt. ” En daar komt dan nog eens bij dat de NPO talkshows steevast deze of gene D66’er uitnodigen. Van Rob Jetten tot Sigrid Kaag tot Alexander Pechtold… steeds weer zit er een zogenaamde ‘Democraat’ aan tafel.

En nee, dat zeg ik niet. Dat zegt Angela de Jong.

Haar conclusie is dan ook dat ze Geert Wilders “geen ongelijk kan geven als hij rept van NPO66. ”

Wow.

Je kunt je er iets bij voorstellen dat ze dit bij het AD toch niet zo heel fijn vonden van Angela. Want kritiek op D66 is ook daar niet welkom. Het mediakartel en het partijkartel trekken al járen samen op, en D66 is een echte topfavoriet van álle karteldieren.

Nou ja, hartstikke mooi natuurlijk, dit soort kritiek. De kans dat het effect heeft is nihil maar toch.