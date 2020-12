Bam! Wybren van Haga ontmaskert de VVD: Nepliberalen vinden coronamaatregelen volkomen ‘proportioneel’

In de Tweede Kamer stelde FVD-Kamerlid Wybren van Haga VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff de vraag of hij de maatregelen van het kabinet — die ronduit dictatoriaal zijn en veel te ver gaan — “proportioneel” zijn. Het antwoord bewees: de VVD is al lang geen liberale partij meer.

Vindt u de maatregelen van het kabinet — met een horecasluiting, alle winkels dicht, een totale volledige lockdown — “proportioneel,” vroeg Van Haga aan Dijkhoff? Het antwoord daarop luidde een volmondig: “Ja.”

Duidelijk. De @vvd vindt de coronamaatregelen proportioneel. – scholen dicht

– winkels dicht

– horeca dicht

– contactberoepen verboden

– geen kerst met familie

– MKB failliet Vandaag stemming over motie van wantrouwen en 17 maart verkiezingen! #FVD https://t.co/Eht0FXEDBb — Wybren van Haga (@WybrenvanHaga) December 17, 2020

Dat is dan zogenaamd een liberale partij. Een partij die als uitgangspunt zou moeten hebben dat je de macht van de overheid moet inperken omdat overheden altijd meer, meer, meer macht willen vergaren, en dat dit een groot gevaar vormt voor de vrijheid van burgers. Dát is waar het liberalisme voor staat — of voor hoort te staan.

Helaas is tegenwoordig alles blijkbaar anders. De VVD heet liberaal te zijn, maar offert onze vrijheden — de rechten waar we mee geboren zijn en die GEEN gunst zijn van de overheid — zomaar even op. Voor een ziekte waarvan 98% van de mensen die eraan lijden “niet in het ziekenhuis komen,” aldus medici in het AD eerder vandaag.

De VVD moet het predicaat “liberaal” per direct opgeven. Wat deze partij doet, waar ze voor staat, heeft niets meer van doen met het liberalisme. Dit is een Grote Overheidspartij die volledig vertrouwen heeft in Vadertje Staat. Het is… nou ja, het is een sociaal-democratische kotspartij.

Iets anders kan ik er niet van maken.

