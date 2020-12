Groep artsen is KLAAR met angst zaaien over corona: ‘98% belandt NIET in het ziekenhuis!’

Het is ongelooflijk, maar de mainstream media geven zowaar wat tijd en aandacht aan een groep artsen die kritisch zijn over wat zij het “angst zaaien” noemen betreffende het nieuwe Chinese coronavirus. Zij willen dat er op een andere manier over het virus gesproken wordt. En snel een beetje.

“We zitten nu af te wachten tot mensen ziek zijn en ziekenhuiszorg nodig hebben. Vervolgens wordt de hele samenleving stilgelegd omdat de ziekenhuizen dreigen over te lopen,” aldus internist Evelien Peeters, medeoprichter van de stichting Artsen Covid Collectief in het Algemeen Dagblad.

“Er zijn steeds meer onderzoeken die wijzen op positieve effecten van bijvoorbeeld vitamine D, zink en ivermectine,” stellen de medici. “Dan kun je zeggen: er is nog geen onomstotelijk wetenschappelijk bewijs. Maar waarom zouden we dan niet snel massaal inzetten op gedegen studies naar zulke goedkope middelen die kunnen voorkomen dat mensen in het ziekenhuis belanden? Bovendien: voor het effect van een lockdown of mondkapjes is ook geen hard bewijs.”

Au! Dat zijn wel even een paar schokkende waarheden die verkondigd worden zeg. En opvallend dat het AD dit afdrukt, want tot voor heel kort werd je weggezet als ‘wappie’ als je dit soort dingen zei — of je nou een medicus was of niet.

En Peeters was nog niet klaar. “98 procent van de mensen met Covid-19 belandt níet in het ziekenhuis, het sterftecijfer onder 70-minners is ongelooflijk laag. Toch maken veel mensen zich grote zorgen. Een op de drie mensen kampt met angstklachten,” aldus Peeters. “In mijn spreekkamer hoor ik over coronakilo’s, coronascheidingen en coronazelfmoorden.”

Dit is het precies… en dit is waar politici het niet over willen hebben. Door de obsessie met corona wordt er andersoortig lijden veroorzaakt op een ongekende schaal. Psychologisch worden mensen afgebroken, en dat leidt weer tot serieuze lichamelijke problemen.

Het is goed dat dit ein-de-lijk gezegd wordt. De ‘oplossing’ voor het coronaprobleem maakt niet alleen meer kapot dan je lief is, maar mijn inziens zelfs meer dan corona zelf zou kunnen doen. Daarom is het van het grootste belang dat zoveel mogelijk mensen de petitie tegen de lockdown maar vóór de vrijheid tekenen. Doe dat nu. Al bijna 150.000 mensen gingen je voor. Samen maken we een vuist.

