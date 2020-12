Boem! Petitie voor de Vrijheid en tegen de lockdown al 80.000 keer ondertekend!

Het monsterverbond waar Thierry Baudet naar zoek is krijgt inderdaad vorm. De petitie van Forum voor Democratie om de lockdown te beëindigen en de vrijheid weer een kans te geven is al ruim 80.000 keer ondertekend. Daar heeft FVD slechts 24 uur tijd voor nodig gehad.

Bij de lancering van de petitie legde Thierry Baudet uit aan De Dagelijkse Standaard dat de lockdown “doodeng” is. “Een lockdown gaat véél te ver. Wij staan pal voor onze vrijheid. Daarom zijn wij vanavond een petitie voor de vrijheid gestart. We willen heel Nederland mobiliseren, van links tot rechts en alles dat er tussen in. In het licht van deze existentiële crisis verbleken al onze oude onderlinge verschillen. We moeten nu samen opkomen voor onze vrijheid, ongeacht onze afkomst, religie, seksuele geaardheid of politieke ideologie.”

Nou, die poging om links, het midden en rechts te verenigen lijkt behoorlijk te lukken. In nog geen 24 uur tijd is de petitie namelijk meer dan 80.000 keer ondertekend. En dit terwijl de site met enige regelmaat onder vuur heeft gelegen van fascistische hackertjes die de vrijheid van meningsuiting willen afschaffen.

Dat is echt een prestatie van formaat, en het betekent dat er inderdaad héél veel Nederlanders zijn die deze lockdown een absolute verschrikking vinden. Het mediakartel wil ons doen geloven dat “de overgrote meerderheid” van het volk de lockdown steunt, maar ik betwijfel dat ten zeerste. En zelfs als de meerderheid de lockdown wel steunt dan is er nog altijd een significant deel dat dit niet doet én dat bereid is om zijn mening hierover luidkeels te verkondigen.

Laat er geen twijfel over bestaan: het nieuwe Chinese coronavirus is een verschrikkelijk virus. Wij hebben er zelf familie aan verloren. Maar het kan niet zo zijn dat we de vrijheid opofferen in de strijd tegen een virus met een internationale Infection Fatality Rate van 0,23% en een nationale IFR van 0,7%, volgens cijfers van FVD-Kamerlid Wybren van Haga (welke niet tegengesproken werden door de regering, en dat zegt alles). Dat is niet eens bijna voldoende om onze hele welvaart weg te vagen, honderdduizenden mensen (of zelfs miljoenen) de financiële afgrond in te duwen, en ons ook nog even de meest basale grond- en natuurrechten af te nemen.

Daarom zeg ik: teken de petitie. Het interesseert me geen snars dat deze petitie is opgezet door FVD. Als het een project was van de SP had ik het ook gepassioneerd gesteund. Het is tijd om op te komen voor onze vrijheden en duidelijk te maken aan het kabinet dat we ons dít niet laten gebeuren. We laten de hele middenklasse, ZZP’ers, het MKB niet zomaar vernietigen omdat het kabinet geen grenzen erkent aan zijn macht.