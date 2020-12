De rechtsere VVD-mastodont Hans Wiegel prijst Pieter Omtzigt de hemel in: “Dat wat hij deed was dapper!”

Hans Wiegel was vanochtend lekker op dreef in de laatste seizoensaflevering van het ‘discussieprogramma’ Buitenhof. Daarin liet de VVD-prominent doorklinken dat hij het goed mogelijk acht dat het kabinet Rutte III binnenkort alsnog roemloos ten onder zal gaan. Maar hij was óók uiterst stellig en een stuk positiever ingesteld over zijn politieke opvolging in de vorm van Pieter Omtzigt (CDA) en Renske Leijten (SP).

We hadden het eerder vandaag al even over het programma Buitenhof. Daar was vanochtend ook VVD-mastodont Hans Wiegel te gast. Dat was voor hem niet de eerste keer (zie hier het politieke partijenlijstje dat wij vanmiddag publiceerden), maar hij wist wel CDA-ridder Pieter Omtzigt nog even een welverdiende veer in zijn bips te steken voor alle goede dingen die Omtzigt dit jaar heeft gedaan voor de politiek en voor Nederland. Ook SP’er Renske Leijten mag van Wiegel met de eer strijken.

‘Dat zijn puur de beste parlementsleden. Wat zij gedaan hebben is dapper’, aldus Hans Wiegel over @PieterOmtzigt en @RenskeLeijten. Over @khadijaArib zegt Wiegel: ‘Ze is gewoon goed. Ze heeft ook bezwaar gemaakt tegen al die vragen van de kamerleden,hou daar mee op!’. #Buitenhof pic.twitter.com/lOs3fj9UGS — Buitenhof (@Buitenhoftv) December 27, 2020

“Het zijn puur de beste parlementsleden. Wat zij gedaan hebben is dapper”, aldus Wiegel in het NPO-praatprogramma. Hij doelt natuurlijk op de gezamenlijke aanpak van Omtzigt en Leijten die hun tanden hebben gezet in de hele toeslagenaffaire, tevens de aanleiding dat het volgens Wiegel goed mogelijk is dat het kabinet Rutte III binnenkort alsnog zal opstappen.

'Het is een schandaal wat daar gebeurd is. Ik denk dat het begin volgend jaar zijn gevolgen krijgt', aldus Hans Wiegel over de toeslagenaffaire. Hij sluit de val van het kabinet niet uit: 'Het geeft het signaal af van dit had nooit mogen gebeuren'. #Buitenhof 12:10 uur op @NPO1 pic.twitter.com/gvflIJHCGZ — Buitenhof (@Buitenhoftv) December 27, 2020

Hans Wiegel heeft zich in het (recente) verleden al vaker uiterst kritisch uitgelaten over de linkse koerswijziging van de VVD. Zo zei hij iets meer dan een maand geleden nog dat hij zelf ook vond dat ‘zijn’ VVD inmiddels teveel is opgeschoven naar links. Die opvatting blijkt hij dus nog steeds te delen en daarmee lijkt Wiegel zo’n beetje één van de laatst overgebleven écht rechts-liberalen binnen de partij van Rutte.