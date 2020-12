Horeca slaat groot corona-alarm: ‘Een BLOEDBAD dreigt als lockdown voortduurt, kwart horecazaken staat op omvallen!’

Een gastronomisch bloedblad, dat is wat momenteel als een dreigende zwarte wolk boven de Nederlandse horeca hangt. De lockdown voor de horeca moet niet nog heel veel langer gaan duren, anders dreigt minstens een kwart van de cafés en restaurants deze lockdown niet te overleven, aldus de Koninklijke Horeca Nederland (KHN).

We schreven vandaag al eerder een bericht over de uitstervende horecasector. In dat bericht gaven we aandacht aan de bekende Amsterdamse horecaondernemer Won Yip, die talloze horecazaken in de hoofdstad (en ook daarbuiten) bezit. De veroorzakers van een groot probleem mogen nu de oplossing gaan verzinnen, zo kenschetste de ondernemer het feit dat het kabinet nu het lot van de horeca in zijn hand houdt.

Maar blijkbaar is de situatie momenteel zó nijpend, dat ook Dirk Beljaarts, de directeur van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) tegenover De Telegraaf een duit in het zakje doet:

“Er dreigt een bloedbad. […] Een volledig vergoede winterslaap van de hele branche kan wel eens goedkoper uitpakken voor de schatkist dan de ontoereikende steun van nu. Die kan gaan leiden tot torenhoge kosten van faillissementen, uitkeringen en zorgkosten vanwege stress”

Beljaarts denkt dan ook dat als we niet heel snel de boel weten te keren, dat maar liefst een kwart tot een derde van alle horecazaken (aangesloten bij KHN) op omvallen staat. Dat zou dus na het eindigen van de huidige lockdown zijn. Waar moet je dan nog heen voor je natje en je droogje?

Volgens Beljaarts is het momenteel zelfs zo erg gesteld dat diverse vakbroeders vanuit de horeca- en ondernemingsbranche zijn doorverwezen naar hulpinstanties omdat ze dermate depressieve klachten hebben dat zelfdoding op de loer ligt. Vijf brieven schreef Beljaarts naar eigen zeggen aan coronaminister Hugo de Jonge. En nog “nooit kwam er een antwoord,” voegt hij daar spijtig aan toe.

Bovenstaande laat maar weer eens zien dat het kabinet Rutte III de situatie niet meer onder controle heeft. Zelfs de linkse mainstream media geeft nu hardop toe: het kabinet Rutte III verdient dit jaar een onvoldoende. en natuurlijk hebben we ook nog Hugo de Jonge die het coronavaccin liever vergelijkt met de ingrediëntenlijst van een frikandel.

Het gaat allemaal dus nog steeds de verkeerde kant op. De horecabranche is daardoor helemaal niet geholpen. Sterker nog: zij betalen de prijs voor het eindeloze gestuntel van het kabinet.