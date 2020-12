LOL! Hypocriete Jan de Hoop klaagt over drukte in supermarkt: ‘Ze botsten tegen me aan!’

RTL Nieuws presentator Jan de Hoop vindt het volstrekt belachelijk dat het hoegenaamd “heel druk” is in de supermarkt. Dat kan echt niet in deze coronatijden. Supermarkten moeten een maximum aantal klanten binnenlaten en daarna de boel tijdelijk even dichtgooien. Ofzo. Ondertussen liep Jan zelf wel gewoon een heel drukke winkel in.

Hier kan ik dus echt niet tegen — en het is tekenend voor de mentaliteit van al die gekkies die eisen dat de overheid met meer, meer, meer regels komt om onze rechten meer, meer, meer te beperken.

Net bij @albertheijn geweest. Het was veel te vol en de mensen stonden veel te dicht op elkaar. Er botsen ook regelmatig mensen tegen mij aan. Zo gaat de lockdown nog wel even duren. Waarom niet een maximum aantal klanten in de winkel en een looprichting> — Jan de Hoop (@JandeHoop) December 23, 2020

“Net bij Albert Heijn geweest,” schrijft Jan de Hoop van RTL Nieuws op Twitter. “Het was veel te vol en de mensen stonden veel te dicht op elkaar. Er botsen ook regelmatig mensen tegen mij. Zo gaat de lockdown nog wel even duren. Waarom niet een maximum aantal klanten in de winkel en een looprichting?”

Zoals Jan Roos terecht zegt is dit natuurlijk extreem hypocriet van De Hoop. Want waarom ga je in een “overvolle” Albert Heijn lopen? “Zo gaat de lockdown nog wel even duren.”

Waarom ga je in een overvolle AH lopen? Zo gaat de lockdown nog wel even duren. https://t.co/rmI0Xe8WuU — Jan Roos (@LavieJanRoos) December 23, 2020

Hé Jan (de Hoop), als je je zo ergert aan de drukte in de Albert Heijn, veroorzaakt door mensen die net als jij eten en drinken willen kopen, zeker voor de kerstdagen, dan heb ik een heel gemakkelijke oplossing: ga die zaak niet binnen. Bestel je boodschappen online. En als je daar geen zin in hebt, bezoek de Appie dan op een moment dat het rustiger is, zodat je je niet hoeft te ergeren aan al die mensen die gebruik maken van hun récht om te gaan en staan waar ze willen, en om boodschappen te kopen voor hun gezin.

En dan nog wat. Hoever zijn we eigenlijk afgezakt als volkje dat we zeuren over mensen die boodschappen doen? Dat we zo ontzettend angstig zijn, dat dit reden voor ons is om ons beklag te doen op Twitter? In het verleden zijn er hele oorlogen uitgevochten om onze burgerrechten veilig te stellen. God weet hoeveel mensen daarbij om het leven gekomen zijn. Maar nu leveren we ze in voor een virus met een sterftecijfer van ergens tussen de 0,23% (internationaal) en 0,7% (landelijk)… en klagen dan ook nog eens dat er mensen zijn die daar net wat anders mee omgaan.

Houd toch op zeg. Ja, het coronavirus is vervelend en moet bestreden worden, maar dit soort paniekerig gezeur omdat mensen boodschappen doen is écht te zot voor woorden. Neem een kalmeringspilletje, Jan, en probeer het dan nog eens.