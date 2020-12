NPO moet en zal deugen: ex-treitervlogger Ismail Ilgun krijgt tweede tv-programma, ondanks beroerde kijkcijfers

De naam Ismaïl Ilgun moet nog wel een belletje doen rinkelen. Dat was namelijk de treitervlogger uit de Zaanse wijk Poelenburg, waar de NPO een lief kereltje van probeerde te maken. De ex-treitervlogger wist met de slotaflevering van zijn drillrapshow op primetime slechts 57.000 kijkers te trekken. Zwaar beroerd dus, maar hij mag het gewoon nóg een keer proberen!

Om die 57.000 kijkers even in perspectief te plaatsen: dat is slechts één procent van alle kijkers op dat moment. Direct voor zijn programma keken er 908.000 mensen naar NPO 3, waarvan 94 procent wegzapte toen hij in beeld kwam.

Yeey! Ik ga een 6-Delige serie maken voor de VPRO. Echt bizar, ik ben heel blij met de kansen die ik krijg. Zal ze met beide handen aanpakken. pic.twitter.com/ZLe72legi1 — ismail ilgun (@Ismaililgun1) December 16, 2020

Het is echt belachelijk dat zo’n lapzwans nu gewoon nog een keer een tv-programma mag maken. Het was een straatrat van de ergste soort. En je proeft ook aan alles wat hij doet dat ze bij de NPO zich als een soort jeugdwerkers hebben opgesteld om hem maar positief op beeld te laten krijgen.

Bij de NPO kan het ze kennelijk geen bal schelen. Die gooien er vrolijk nog een keer publieksgeld tegenaan, want diversiteit en deugen zijn belangrijker dan inhoudelijk goede tv. Daar doen ze haast toch al niet meer aan.

Hopelijk leren ze het bij de NPO snel genoeg af. Gewoon niet kijken en als je toch echt wat blijkt te hebben gemist, dan kun je het vast wel ergens terugzien. Al acht ik de kans vrij klein dat je hier iets aan gaat missen, want diepe inzichten heeft ‘ie niet en talent ontbreekt ook nog steeds.