Peilingen: meerderheid kiezers wil dat er koppen gaan rollen voor verantwoordelijken toeslagenaffaire

Vanwege het heftige nieuws rondom de kindertoeslagenaffaire besloot Maurice de hond zijn respondenten een negental stellingen voor te leggen. Hoe kijken Nederlanders naar deze kwestie? Een meerderheid is van mening dat de betrokken topambtenaren zo snel mogelijk moeten vertrekken, ook zijn er genoeg respondenten die vinden dat een van de bewindslieden zijn functie moet neerleggen.





Meer dan 60% van de respondenten is van mening dat een of meer bewindslieden moeten vertrekken. Opmerkelijk genoeg is bijna 40% van de respondenten van mening dat het kabinet in zijn geheel moet opstappen. De vraag is echter of dit nog veel uitmaakt, de verkiezingen gaan niet vervroegd worden en we zitten nog steeds midden in een crisis.

Het sentiment dat het kabinet of Rutte moet vertrekken zie je vooral terug bij de anti-establishmentpartijen. Kiezers van Forum voor Democratie, de SP en de PVV zien het liefst Rutte niet meer terugkeren als premier door de toeslagenaffaire. Ook zien zij het liefst dat het kabinet demissionair wordt.

VVD’ers blijven nog het meest achter het kabinet staan, toch is er nog bijna een derde die van mening is dat er misschien enkele bewindslieden moeten opstappen.

De toeslagenaffaire werd van de week redelijk ondergesneeuwd door andere nieuwsactualiteiten, toch is de prangende vraag of de regeringspartijen worden afgestraft door de bevindingen van de commissie.