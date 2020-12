Pieter Omtzigt geeft zich over aan het CDA-bestuur: ‘Ik wil Wopke [Hoekstra] steunen’

In een brief aan leden van het CDA laat Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt — inhoudelijk waarschijnlijk het beste Kamerlid van Nederland — weten dat hij Wopke Hoekstra steunt als lijsttrekker. Dit terwijl Omtzigt daar gezien de uitslag van de ledenraadpleging zélf recht op heeft.

Vanochtend publiceerden wij een oproep aan het bestuur van het CDA om de democratie gestand te doen en Pieter Omtzigt aan te wijzen als opvolger van de opgestapte Hugo de Jonge. Zoals Tim Engelbart uitlegde zou alleen die beslissing recht doen aan de uitslag van de lijsttrekkersverkiezing die het CDA eerder dit jaar hield.

Vervolgens gingen we daar nog eens overheen met een stuk, van dezelfde T. Engelbart, waarin die Omtzigt oproept om zijn lijsttrekkerschap op te eisen. Het had er toen alle schijn van dat het bestuur om Omtzigt heen zou gaan, en hem zou presenteren met een voldongen feit (dat het Wopke werd). Dus, schreef Engelbart, doe nu iets, Pieter. Spreek je uit. Zeg dat je het lijsttrekkerschap wil.

Nou, slecht nieuws voor al die mensen die hoopten dat Omtzigt hier inderdaad voor zou gaan: vanavond tegen de klok van 22:00 uur gaf hij zich publiekelijk over. In een brief aan partijleden, die hij op Twitter zette, sprak hij zijn steun uit voor Wopke Hoekstra.

“Ik wil Wopke steunen om onze partij en ons land door deze buitengewoon lastige periode heen te loodsen en het herstel daarna, economisch en sociaal. Ik ben de politiek ingegaan om idealen te verwezenlijken en altijd op de plek waar dat het beste kan,” aldus Omtzigt tegen zijn mede christendemocraten.

“Ik ben trots op al die CDA’ers die mij zoveel vertrouwen hebben gegeven. Daar wil ik recht aan doen en ook hen dienstbaar zijn. Ik weet wat zij inhoudelijk verwachtten toen ze mij hun stem gaven, dat zal ik gestand doen: het CDA neerzetten als echte brede volkspartij en te bouwen aan dat nieuwe sociaal contract. En blijven strijden tegen onrecht zoals ik dat al ver voor juni deed en met volle inzet ben blijven doen. Er is ontzettend veel werk aan de winkel.”

Hartstikke leuk, natuurlijk, dat laatste deel, maar waar het echt om gaat is dat eerste deel; het deel waarin hij zijn steun uitspreekt voor Wopke. Een man die niet eens meedeed aan de lijsttrekkersverkiezing.

Het is en blijft bijzonder. Een man die eerder aangaf niet leider te willen zijn wordt nu omarmd door de nummer twee van de verkiezing, nadat de nummer één quasi-vrijwillig een stap opzij deed. Je zou het bijna ondemocratisch noemen.

En ja, ik heb wel het gevoel dat Omtzigt een beetje gedwongen werd om zijn steun voor Wopke zo publiekelijk uit te spreken. Nog geen kwartier nadat hij deze brief op Twitter had gezet stuurde het CDA bestuur zelf namelijk een email naar partijleden waarin aangekondigd wordt dat… het bestuur Hoekstra gevraagd heeft om het lijsttrekkerschap op zich te nemen.

“Het is mij een eer en genoegen,” aldus partijvoorzitter Rutger Ploum, “om mee te delen dat Wopke Hoekstra hierin heeft bewilligd.”

Nou dat was het dan. Leuk van die lijsttrekkersverkiezing, maar het bestuur van het CDA heeft daar eigenlijk lak aan. Ze wilden De Jonge óf Hoekstra. Toen die eerste opstapte moest het de laatste worden. Dat Omtzigt 49,3% van de stemmen binnensleepte bij de verkiezing en Hoekstra niet eens meedeed beschouwen ze daar als volkomen irrelevant.