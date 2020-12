“Verrassing!” China heeft de wereld massaal om de tuin geleid met COVID-19

Wat iedereen al vermoedde is nu officieel bewezen: gelekte overheidsdocumenten uit China tonen aan dat het land actief de hele wereld op het verkeerde been heeft gezet door de informatie rondom het coronavirus bewust te onderdrukken en te verdraaien.

Er zijn een hoop verschillende redenen waarom 2020 het jaar van de pandemie werd. Wel honderden. De schrijnende incompetentie van een man als Hugo de Jonge is één aanleiding.

Maar dat China, waar het virus vandaan kwam, de boel vanaf meet af aan bedrogen heeft – waardoor wetenschappers en beleidsmakers aanvankelijk geen helder beeld kregen van het COVID-19-virus, de boel gewoon belazerd en besodemieterd heeft staat buiten kijf. Dat blijkt nu ook uit documenten die zijn gelekt aan CNN:

“In a report marked “internal document, please keep confidential,” local health authorities in the province of Hubei, where the virus was first detected, list a total of 5,918 newly detected cases on February 10, more than double the official public number of confirmed cases, breaking down the total into a variety of subcategories. This larger figure was never fully revealed at that time, as China’s accounting system seemed, in the tumult of the early weeks of the pandemic, to downplay the severity of the outbreak.”