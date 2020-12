We tellen nog even zuchtend door, tot zover de cijfers blijken te kloppen: “13.066 nieuwe positieve coronatests”

Ja hoor, gaan we weer! Opnieuw zit er een stijgende lijn in het aantal positief geteste mensen op het coronavirus in Nederland. Vandaag kunnen we er -volgens het RIVM- maar liefst 13.066 nieuwe gedetecteerde besmettingen bij optellen. Dat zijn er wederom veel meer dan het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen (10.495).

Door een storing en ‘overbelasting’ bij het RIVM lagen de cijfers afgelopen maandag (8.496) en dinsdag (6.682) een stuk lager, dus in hoeverre deze radicale dagcijfers kloppen blijft de vraag. De Dagelijkse Standaard schreef daar gisteren dan ook al een kritisch artikel over.

Het is volgens het RIVM nog steeds niet duidelijk of de achterstand inmiddels is bijgewerkt. Het RIVM meldt zondag dat er 32 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat zijn er in ieder geval 24 minder dan op vrijdag, toen er 56 personen overleden aan het virus.

Om het allemaal nog een klein beetje overzichtelijk te houden hebben wij de daggemiddelden van de afgelopen week op een rijtje gezet:

• Zaterdag 19 december: 10.053

• Vrijdag 18 december: 9.605

• Donderdag 17 december: 9.026

• Woensdag 16 december: 8.295

• Dinsdag 15 december: 8.289

• Maandag 14 december: 8.100

• Zondag 13 december: 7.656

Het RIVM zelf houdt zich momenteel zoveel mogelijk afzijdig en wij snappen precies waarom. Al twee dagen hebben ze bijvoorbeeld geen cijfers geplaatst op Twitter. Dat heeft een reden, want inmiddels zit ook RIVM-directeur Jaap van Dissel waarschijnlijk met de handen in zijn dunne grijze haar.