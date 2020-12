Wow! Kabinet trekt géén conclusies uit toeslagenaffaire-rapport, belegt rustig paar heisessies voor antwoord

Het kabinet schuift een antwoord op de toeslagenaffaire op de lange baan, zo kunnen we vernemen uit teksten die premier Rutte en staatssecretaris Van Huffelen laten horen na het vernietigende rapport van de commissie-Van Dam.

Vanmiddag werd er nog gespeculeerd over het mogelijke aanstaande aftreden van het hele kabinet, naar aanleiding van de toeslagenaffaire. Maar dat was toen en nu is nu. Want een snelle greep in eigen boezem is er niet bij voor de mannen en vrouwen van het kabinet.

Nee, in een kwestie die al jaren bekend is gaan ze nu eerst nog even een paar overlegsessies voeren op het Catshuis alvorens er misschien wordt besloten of en hoe er uiteindelijk nog gevolgen worden gegeven aan het feit dat onder Mark Rutte, Lodewijk Asscher, Frans Weekers, Eric Wiebes, Menno Snel en Wopke Hoekstra tienduizenden burgers zijn vernaggeld om een onterechte aanmerking als fraudeur wegens zogenaamd onterecht ontvangen kinderopvangtoeslag.

De ouders wachten nog steeds op hun geld, maar het kabinet gaat eerst eens even de resultaten rustig overpeinzen:

“Zijn collega Van Huffelen van Financiën, verantwoordelijk voor de Belastingdienst, noemde het “meer dan verschrikkelijk” wat er met de ouders is gebeurd. “Door toedoen van de overheid zijn ze in diepe problemen geraakt.” Ze kondigde aan dat het kabinet volgende week dinsdag in het Catshuis bij elkaar komt om het rapport te bespreken. Waarschijnlijk zullen er meer sessies nodig zijn om “een heel goed antwoord te maken”. Het kabinet wil dan in januari met een volwaardige reactie komen.”

Rutte kraamt wat uit over een “heel heftig” en “terecht” rapport, maar voegt uiteindelijk ook niets intelligents toe. En zo sukkelt het kabinet-Rutte III verder, ondanks een ronduit vernietigend rapport. Politieke consequenties? Ach ja, dat zien we volgend jaar wel weer. Maar eerst even – plop! – de fles Glühwein open. Want het is tenslotte Kerst, nietwaar?