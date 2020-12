Zeg maar dag met je handje tegen “planbare” niet-coronazorg! Ziekenhuizen schrappen de reguliere zorg

De druk op de ziekenhuizen nam de afgelopen weken flink toe, de werkdruk rijst de pan uit en de ziekenhuizen hebben daarom maar besloten om in te grijpen. Alle planbare reguliere zorg vervalt.

De vandaag aangekondigde staking van alle planbare reguliere zorg zou de druk in de Nederlandse ziekenhuizen moeten verlagen. Men wil op deze manier personeel vrij spelen dat dan hun steentje kunnen bijdragen aan de coronazorg. Ook hopen de Nederlandse ziekenhuizen de druk te verlagen nu er weer patiënten worden verplaatst naar Duitsland.

Het is een trieste bevinding dat Nederlandse ziekenhuizen nog steeds de hulp van Duitsland nodig hebben. In de Nederlandse ziekenhuizen lopen we nog steeds achter de feiten aan. Het alsmaar stijgende cijfer van besmettingen onder zorgpersoneel vergroot het probleem op dit moment. Minister Tamara van Ark kwam vandaag met dit nieuws:

‘Het is echt alle hens aan dek in de ziekenhuizen de komende weken. Helaas moet planbare reguliere zorg in deze bijzondere periode toch worden afgeschaald’, laat Van Ark weten. ‘Ik steun de ziekenhuizen in de extra maatregelen en roep iedereen nogmaals op zich tijdens de lockdown aan de maatregelen te houden. Alleen dan kunnen we de zorg toegankelijk houden voor iedereen die dat nodig heeft.’

Het is een zware periode voor de zorg in Nederland, en het ergste van allemaal is nog wel dat de echte piek pas in januari wordt verwacht. Met de kerstdagen en oud en nieuw in zicht gaan we het nieuwe jaar niet bepaald positief in.