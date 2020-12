Zorggierig kabinet wordt hard aangepakt door oppositie: ‘Zorgsysteem is afgelopen jaren afgebroken’

Geert Wilders was er eerder vandaag al terecht kritisch over: tien jaar Rutte heeft de zorg geen goed gedaan. Maar ineens hebben allerlei ministers het wel te doen met de zorg, in plaats van medelijden tonen kunnen ze beter wat extra geld in de zorg pompen.

In het verleden zijn er genoeg moties voor extra geld naar de zorg weggestemd, maar toch proberen de coalitiepartners zich te ontpoppen tot bondgenoten van de zorgmedewerkers.

Vandaag laat de minister voor Medische Zorg, Tamara van Ark, weten dat ze zich zorgen maakt over de druk op de zorg. Nou beste Van Ark, zo ongeveer heel Nederland maakt zich hier zorgen over. Als Rutte de afgelopen jaren niet keer op keer de geldstroom naar de zorg verminderde dan hadden we deze ellende misschien niet gehad – of op z’n minst in mindere mate.

10 jaar Rutte is 10 jaar #zorggierigheid. Te weinig geïnvesteerd in de zorg, veel te weinig zorgpersoneel, ziekenhuizen gesloten, minder IC-units, spoedeisende hulpposten (SEH) gesloten. En nu krijgen veel mensen geen zorg meer. Vreselijk!https://t.co/IfpDJJNYgW via @telegraaf — Geert Wilders (@geertwilderspvv) December 30, 2020

Op dit moment bespreken de ‘coronaministers’ het advies van het OMT, wat daaruit zal komen zal later vandaag nog wel bekend worden. Maar een ding is al wel duidelijk: de zorg is door tien jaar Rutte er niet beter op geworden, de sector heeft zware klappen gehad en het ergste moet waarschijnlijk nog komen.

Van Ark maakt zich zorgen over iets waar de gehele oppositie al een langere tijd voor waarschuwt. Heeft het kabinet zitten slapen? De Tweede Kameroppositie maakt gehakt van de houding van het kabinet, zij weten dondersgoed dat het komt door het gekozen beleid. SP’er Hijink uitte terechte kritiek:

,,We plukken nu de vruchten van het zorgsysteem dat de afgelopen jaren is afgebroken”, stelt Hijink. ,,Ik loop te vloeken als ik hoor dat het St. Jansdalziekenhuis in Harderwijk dinsdagavond een patiëntenstop moest instellen. Wij hebben er ons destijds tevergeefs sterk voor gemaakt dat de eerste hulp in Lelystad open bleef.”