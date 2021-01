CBS sterftedata: ‘Is dit een pandemie of vergrijzing?’

We horen nu al een tijd dat er in 2020 een behoorlijke oversterfte was. Die oversterfte werd veroorzaakt door het nieuwe coronavirus (dat, laten we dit niet vergeten, oorspronkelijk uit het communistische China kwam). Maar als we naar de echte cijfers kijken zien we dat allemaal toch heel wat genuanceerder ligt. Al het geroep van politici en ‘journalisten’ doet daar niets aan af.

Enkele dagen geleden schreven Thierry Baudet en Freek Jansen — allebei Tweede Kamerkandidaten voor Forum voor Democratie — al een bijzonder interessant artikel over de sterftedata in ons land in 2020. Na 2020 vergeleken te hebben met de vijf voorgaande jaren concludeerden zij dat het allemaal nogal meeviel met die oversterfte waar de politiek en angstzaaiers in de media het steeds over hebben. Ja, er zijn in 2020 meer mensen overleden dan in 2019, maar dat komt niet alleen door corona, maar ook door a) bevolkingsgroei én doordat er in 2019 (relatief) erg weinig mensen gestorven zijn. Zoals wel vaker gebeurt als er een jaar is met weinig sterfte wordt dat ingehaald in het jaar erna. Zo betoogden zij.

Twitteraar Lidwien Jansen voegt daar nu heel interessante informatie aan toe. “2020 toont t.o.v. de trend lichte oversterfte in de 80+ groep,” schrijft zij. “Dezelfde ‘ondersterfte’ als die groep in 2019 had. Netto geen oversterfte maar oude mensen in reservetijd. Sterfte in <65 groep is nooit zo laag geweest.”

Haar vraag is dan ook: “Is dit een pandemie of vergrijzing?”

Dit is de CBS sterftedata. 2020 toont t.o.v. de trend lichte oversterfte in de 80+ groep. Dezelfde 'ondersterfte' als die groep in 2019 had. Netto geen oversterfte maar oude mensen in reservetijd. Sterfte in <65 groep is nooit zo laag geweest. Is dit een pandemie of vergrijzing? pic.twitter.com/blurD93TXX — Lidwien Jansen (@lidwienj) January 1, 2021

Het is natuurlijk een beetje een ironische vraag. We kunnen niet ontkennen dat er een pandemie is. Maar het heeft er alle schijn van dat de mensen die erdoor getroffen worden (met de dood tot gevolg) eerst en vooral de mensen zijn die anders ook al overleden zouden zijn in 2020, ofwel doordat ze gewoon oud waren, ofwel door een andere ziekte, zoals bijvoorbeeld het griepvirus.

En dat leidt natuurlijk tot de vraag: is het nou werkelijk noodzakelijk dat we het hele land in een wurggreep houden door middel van een alles verslindende lockdown? We weten dat overheden meer kapotmaken met lockdowns dan ze redden. Dat zeg ik niet, dat zeggen onderzoekers. Je weet wel, van die ‘experts’ die normaal gesproken maar wat graag geciteerd worden door de mainstream media.

We moeten ophouden met deze gekte. Ophouden met lockdowns. Ophouden met het afpakken van rechten. Ja, er gaan mensen dood. Dat is heel erg, maar er gaan altijd mensen dood. En als we naar de cijfers kijken zien we dat er cijfermatig eigenlijk niet zoveel schokkends is gebeurd.

Dus, ophouden met die paniek, en het zo goed en zo kwaad als dat kan in goede banen leiden, terwijl je kwetsbare groepen beschermt en langzaam begint met het vaccinatieproject. Al dat overdreven gejammer dat het einde van de wereld eraan komt als we niet HEEL SNEL OP SLOT GAAN is je reinste onzin. De data liegt niet.