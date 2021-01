FVD pakt draaikonten van D66 aan: ‘Half uur? Even lang als de tijd dat Jetten zijn rug recht hield!’

De draaikonten van D66 zorgen er voor dat we alsnog worden opgezadeld met een avondklok. D66 heeft de avondklok een half uur kunnen opschuiven en viert dit als een overwinning. Ondertussen wordt het Nederlandse volk opgescheept met een maatregel die onze vrijheid ernstig beperkt.

D66 weet er weer een listige draai aan te geven: ze doen net alsof dat ene half uur een wereld van verschil zou zijn. Men kan met dat ene halfuurtje wel nog van alles doen in de avond. Wat natuurlijk complete kolder is. Forum trapt niet in deze huichelarij.

Voor een #avondklok van een schamel half uur later draait @D66 180 graden om. Een half uur: ongeveer even lang als de tijd dat @RobJetten zijn rug recht hield. Nederland is de dupe.#avondklokdebat #FVD https://t.co/bkeyxJbyXM — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) January 21, 2021

Het is ook bizar dat D66 deze draai durft verkopen als iets goeds. De avondklok als maatregel is omstreden, en bovendien: wat maakt dat half uurtje nou voor verschil dat je 180 graden draait qua standpunt?

Deze typische D66-actie wordt hopelijk op 17 maart hard afgestraft. Want het is niet de eerste keer dat D66 een flinke draai maakt.

FVD-Kamerlid Wybren van Haga sprak schande: er zijn zoveel andere maatregelen mogelijk maar het kabinet kiest voor een “Orwelliaanse” oplossing.

⏰ Na bijna een jaar lockdown is Nederland een angstig land geworden. Hoe lang blijven we nog accepteren dat de overheid ons een #lockdown oplegt – en nu zelfs een #avondklok?@WybrenvanHaga verdedigt de vrijheid: wij gaan nooit akkoord met een #avondklok! #avondklokdebat #FVD pic.twitter.com/f1BC8vxibT — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) January 21, 2021

Helaas is omschreven situatie nu wel werkelijkheid geworden. Vanaf zaterdag moeten Nederlanders eraan geloven: we zitten opgescheept met een avondklok en kunnen allen de draaikonten van D66 hiervoor bedanken.

What’s next? Een quarantaineplicht? De opties hiervoor worden op dit moment ook al onderzocht.