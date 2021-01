LOL! Avondklok nu alweer afgezwakt tot symbolische maatregel: ‘Niet iedereen wordt standaard gecontroleerd!’

Het Veiligheidsberaad, het overlegorgaan van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van hun veiligheidsregio, zwakt de avondklokmaatregel ineens enorm af: “In het algemeen geldt: bij evidente gevallen – zoals een groepje mensen – wordt gehandhaafd, maar niet iedereen op straat wordt standaard gecontroleerd.”

Het Veiligheidsberaad doet vandaag een ‘Van Disseltje’ en ondermijnt in feite het beoogde effect van een coronamaatregel, net zoals RIVM-baas Jaap van Dissel dat deed met de mondkapjesplicht. Alleen gaat het nu om de avondklok: tot voor kort leek dit namelijk een draconische maatregel. Iedereen kan de klos zijn als ze zich na de aangegeven tijd nog op straat bevinden, tenzij ze kunnen aantonen dat ze een geldige reden hebben om nog op straat te zijn. Nu zwakken ze dat af tot “evidente gevallen, zoals een groepje mensen.”

Tegelijkertijd laten ze in het midden hoe de avondklok precies zal worden gehandhaafd. Die beslissing ligt namelijk bij de plaatselijke ‘driehoek’ van burgemeester, politie en Openbaar Ministerie. Het kan dus zomaar zijn iemand straks vrolijk een avondwandeling kan gaan maken door Enschede, terwijl een Rotterdammer meteen een boete aan de broek heeft hangen.

Het lijkt er sterk op dat het Veiligheidsberaad zich zorgen maakt over de capaciteit om deze maatregel te handhaven en de bereidheid van mensen om de maatregel na te leven. Er is namelijk flink wat weerstand vanuit de bevolking, en menigeen roept al hardop deze te zullen negeren.

Dit bericht vanuit het Veiligheidsberaad helpt in ieder geval geen ene moer. Eigenlijk zeggen ze nu: ‘Het mag niet, dus doe het niet. Maar we pakken je alleen aan als het echt ernstig is, anders niet. En dat verschilt per regio.’

Met zulke tegenstrijdige informatie kun je toch hé-le-maal niks?! En het minst van allemaal nog een pandemie bestrijden, met zo’n vage avondklok. Bedankt dus maar weer, kabinet, voor zulk verwarrend en conflicterend beleid. Echt heel mooi.