OMT wil Nederland laten verpieteren in lockdown: pas in maart versoepelingen als ziekenhuisopnames niet dalen

Experts van het OMT-team komen met een deprimerende boodschap: pas als de druk op de zorg zodanig gedaald is moeten we pas denken aan versoepelingen. Zij menen dat dit pas het geval gaat zijn in maart. Eerder gaf Duitsland ook al aan de lockdown mogelijk tot april gaat duren, en uiteraard kunnen wij niet achterblijven bij onze oosterburen.

In een advies gericht aan het kabinet schrijft het OMT dat de druk op de zorg de komende tijd nog veel te hoog is om te denken aan versoepelingen. Gisteren werd bekend dat de lockdown wordt verlengd tot 9 februari, maar als het aan het OMT ligt moeten we eerder denken aan maart.

Doordat de Britse variant van het coronavirus steeds meer voet aan de grond krijgt in Nederland kan het nog wel eens een lange lockdown gaan worden, meent het OMT. De Britse variant verspreidt zich vele malen sneller, waardoor het OMT een opleving aan besmettingen verwacht als we het niet tijdig onder controle krijgen.

Ondertussen heeft het OMT ook de opdracht gekregen om de mogelijkheden van een avondklok te onderzoeken. Iets wat op veel weerstand kan rekenen op sociale media. De vraag is natuurlijk of een avondklok überhaupt wel verschil gaat maken. Bovendien is het nog maar de vraag of het te handhaven valt: veel burgemeesters zitten er in ieder geval niet op te wachten.

Gisteren kreeg Nederland al de sombere boodschap te horen dat de lockdown wordt verlengd. Nu komt het OMT alweer met de volgende negatieve boodschap. Een boodschap die waarschijnlijk de harde realiteit gaat worden.

We zijn voorlopig nog niet af van deze deprimerende lockdown.