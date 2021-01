Pats! Tunahan Kuzu (Denk) veegt de vloer aan met Rob Jetten (D66): ‘Avondklok is door hem en Kaag dichterbij!’

Tunahan Kuzu van Denk is absoluut niet te spreken over de draai die Rob Jetten overduidelijk gemaakt heeft met betrekking tot de avondklok. Waar de D66-halveleider vorige week nog fel tegen de draconische maatregel was is hij nu opeens wél voor te porren. Want er is heel veel ‘veranderd’. Wat? Nou niks. Maar dat doet er niet. Het kabinet wil een avondklok en dus geeft Jetten het.

Zoals wij eerder vandaag al berichtten lijkt D66 om te zijn. Jetten stelde vanochtend nog wat quasi-kritische vragen aan het kabinet over de avondklok, maar de teneur was duidelijk: zijn partij is er nu wél voor, zéker als het kabinet het aanvangstijdstip een beetje verhoogd van, zeg, 20:30 uur naar 22:00 uur.

Dieptriest. Zielig, eigenlijk. Jetten voerde nog even een toneelstukje op, maar het resultaat staat al vast.

En nee, dat zeg ik niet alleen: Tunahan Kuzu, van Denk, denkt daar net zo over:

Heel doorzichtig dit! @D66 stelt voor de bühne vragen aan het kabinet in de eerste termijn waarvan ze de antwoorden al weten. De #draai is inmiddels lang en breed gemaakt. De #avondklok is door toedoen van #Kaag en #Jetten een stap dichterbij!#avondklokdebat — Tunahan Kuzu (@tunahankuzu) January 21, 2021

De immigratie- en integratiestandpunten van Denk zijn natuurlijk vreselijk, maar wat betreft het draconische coronabeleid van de regering staat de partij écht wel aan de goede kant van de geschiedenis. Dit in tegenstelling tot het antidemocratische, dictatoriale gespuis van D66. Jetten en co. kiezen werkelijk elke keer weer, als het er op aankomt, voor meer overheidsmacht, meer beperkingen, minder vrijheid. En dan hebben ze ook nog het brute lef om zich “democraten” te noemen.

