Peiling! Nederland massaal TEGEN ‘premier Kaag’: D66 verliest weer 2 zetels

Bij de nieuwe peiling van Maurice de Hond zien we aardig wat verschuivingen! De draaikonten van D66 worden hard afgestraft vanwege hun 180 graden draai wat betreft de avondklok. Ondertussen stijgt het CDA onder Hoekstra met twee zetels – vanwege het puike werk van Pieter Omtzigt.

De stijging bij het CDA is mogelijk te verklaren door het goede werk van Pieter Omtzigt. Ondanks dat CDA’er Hoekstra betrokken was bij de toeslagenaffaire mag hij Omtzigt bedanken voor het redden van de partij. Omtzigt wordt gezien als de corruptiebestrijder binnen ons parlement, een status waar het CDA nu flink van profiteert.

D66 was in eerste tegen de invoering van de avondklok. Zoals we gewend zijn van D66 zijn het een stel draaikonten. Ze wisten de avondklok een half uur te verzetten en zagen dit als een heldendaad. De achterban was hier minder blij mee. Ongeveer een kwart van de D66-kiezers was fel tegen een avondklok. Dat D66 dus twee virtuele zetels verliest komt dus mogelijk door de avondklokdraai. Voorlopig moet het plan ‘premier-Kaag’ nog maar even terug in de ijskast.

Met de benoeming van Ploumen als nieuwe PvdA-leider snoept de partij een zetel weg bij GroenLinks. Niet omdat Ploumen nu direct de meest aimabele lijsttrekker op links is, maar vooral omdat Klaver zijn magie van 2017 helemaal kwijt lijkt te zijn.

De trend van de afgelopen weken is duidelijk: de linkse partijen springen er voorlopig nog niet uit. Geen enkele partij weet een spannend en aantrekkelijk verhaal aan de man te brengen. Voorlopig weten ze ook alleen onderling zetels te wisselen. Geen van die partijen komt voorlopig boven de vijftien zetels uit.