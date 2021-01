Peilingen! De kiezer heeft de Rutte-doctrine geïnternaliseerd: VVD staat na toeslagenaffaire op 41-45 zetels

Het is nu twee weken geleden dat het faalkabinet Rutte III is afgetreden vanwege de Toeslagenaffaire. Uit peilingen blijkt dat kiezers het aftreden van het kabinet overweldigend steunen. Vreemd genoeg verbinden ze daar dan weer geen conclusies aan wat betreft de politieke toekomst van Mark Rutte. Want, aldus de Peilingwijzer, de VVD is nog steeds veruit de grootste (virtuele) partij van het land.

Als er vandaag verkiezingen waren zou de VVD volgens de Peilingwijzer ‒ welke de zetelpeilingen van I&O Research, Kantar, en Ipsos/EenVandaag combineert ‒ maar liefst tussen de 41 en 45 zetels halen. Als dat op waarheid berust moet de Nederlandse burger zich kapotschamen. De VVD is al ruim tien jaar bezig Nederland om zeep te helpen met behulp van de zogenaamde Rutte-doctrine. We zijn een corrupt land geworden, een bananenrepubliek. En ja, dat komt eerst en vooral door het wanbeleid van Rutte en zijn kornuiten van de VVD.

Maar toch staat die partij torenhoog in de peilingen. Het is te triest voor woorden. Nou ja, dát of de peilers zitten er op ongelooflijke wijze naast, en de andere partijen gaan veel meer zetels halen dan de peilers denken. Dat kan natuurlijk ook nog.

Hoe dan ook, de virtuele nummer twee is de PVV met ergens tussen de 17 en 21 virtuele zetels. Het CDA staat op 17 tot 19 zetels, wat inhoudt dat het lijsttrekkerschap van Wopke Hoekstra bepaald niet het effect heeft waar de christendemocraten op hoopten. Ze dachten dat ze met Rutte de strijd aan konden gaan om het premierschap. Dat lijkt niet eens bijna zo te zijn.

Na deze top drie komen er een heel stel linkse partijen die bijna allemaal evengroot zijn: D66 met tussen de 13 en 15 zetels, GroenLinks met tussen de 11 en 13 zetels, en een identieke score voor de PvdA. Zij worden gevolgd door de SP met 9 tot 11 zetels.

Waarom die partijen niet fuseren is mij een raadsel. Ze staan grotendeels voor dezelfde zaken, kunnen prima met elkaar door een deur, en azen grofweg op dezelfde kiezers. Als ze samengaan zorgen ze er in één klap voor dat er weer één grote linkse partij is ‒ die dan na de verkiezingen het initiatief kan nemen om een coalitie te vormen. Natuurlijk moeten we dankbaar zijn dat ze dit niet doen, omdat we dan keer op keer een zot als Klaver aan de macht krijgen. Maar toch: strategisch gezien zijn ze dom bezig.

Afijn, dat brengt ons bij de andere partijen. Interessant daarbij is dat FVD volgens de Peilingwijzer tussen de 2 en 4 virtuele zetels zou hebben. Vier zetels is een verdubbeling ten opzichte van de huidige situatie. Voor iedere partij is dat normaal gesproken een prima prestatie, ook al omdat ze dan rustig en gedegen kunnen doorgroeien. Maar bij FVD willen ze natuurlijk sneller ‒ en ik denk dat dit ook zal kunnen. Hoe meer ik met mensen spreek, en hoe actiever ik ben online, hoe meer het me opvalt dat de groep die uitgesproken kritiek heeft op de lockdownwaanzin van het kabinet alsmaar groeiende is. Er zijn dan ook mensen die denken dat de grootte van FVD (zwaar) onderschat wordt in de peilingen. Dat idee werp ik niet zomaar van me af.

Dan is er nog de SGP, die ook op 2-4 zetels staat. En Denk? Op 2 á 3. De Judassen Alliantie van Annabel ‘ik maakte maar een grapje toen ik racistisch tweette‘ Nanninga komt met moeite de peilingen binnen waggelen: 1 zielig virtueel zeteltje. Gezien het feit dat die hele partij blijkbaar niet aan campagne voeren doet zou dat overigens best een prestatie zijn. Want als je het amateurisme in dit opzicht beziet van JA21 bekruipt je echt het gevoel dat het hier om een nieuwe VNL gaat. Wel aanschuiven bij praatprogramma’s maar verder niets aan het enthousiasmeren van kiezers doen.

Eigenlijk is er maar één club die het nóg slechter doet dan JA21, hoewel zij wél campagne voeren: BIJ1. Er zijn namelijk zó weinig mensen die aangeven op die linksradicale woke-club te willen stemmen dat de Peilingwijzer BIJ1 helemaal niet eens vermeldt. 0 virtuele zetels voor Sylvana Simons. Precies wat ze verdient.

