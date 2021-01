Rampenkabinet dupeert ondernemers met verlenging lockdown: “Water staat veel bedrijven aan de lippen”

Het kabinet werkt op dit moment aan een exitstrategie om stapsgewijs uit de lockdown te komen. Voor het grootwinkelbedrijf komt deze versoepeling niet snel genoeg, zij vrezen namelijk het ergste. Zij zijn bang voor het idee dat ze pas na Tweede Paasdag weer normaal open mogen. Voor veel ondernemers is het einde in zicht.

Erik-Jan Mares, topman bij Zeeman, trekt aan de bel: de stapsgewijze versoepeling zou rampzalig zijn voor veel ondernemingen. Een lockdown, en zeker degene die wij hebben, heeft enorm veel invloed op de omzet van bedrijven. Het kan mogelijk nog jaren duren voordat een bedrijf de schade van de lockdown heeft weggewerkt. Nu gaan er geruchten rond dat sommige bedrijven pas na Tweede Paasdag open mogen.

„De non-foodsector raakt echt in paniek bij de gedachte dat we pas na Tweede Paasdag waarschijnlijk de winkels weer mogen openen en in maart click & collect mogen invoeren. Dat is wat wij te horen hebben gekregen van bronnen rondom het kabinet. Wij voelen ons verantwoordelijk voor de hele sector. Daarom treden we naar voren, aangezien veel bedrijven dat niet doen om onrust onder het personeel te voorkomen.”

Ook andere grote bedrijven vrezen het ergste. Voor veel ondernemingen is het onmogelijk om de deur gesloten te houden tot na Pasen. Men heeft ook een verkeerd beeld van ondernemers, alsof het lieden zijn met diepe zakken die de klappen eeuwig kunnen blijven opvangen.

„Onze boodschap komt niet over op de politiek. Het idee leeft dat ondernemers diepe zakken hebben en schatrijk zijn. Sinds 15 december komt er geen euro meer binnen en hoe meer winkels je hebt, hoe groter het probleem. De winkels moeten daarom op 9 februari gewoon open. Een verlenging van de lockdown tot april is krankzinnig, rampzalig en desolaat voor de binnensteden. Dat gaat op een enkeling na niemand overleven. Het is vooral de beeldvorming rond Black Friday die ervoor heeft gezorgd dat alle winkels dicht zijn, terwijl het bezoek gemiddeld zo’n 70 tot 80% lager was dan het jaar daarvoor.”

Het zou een economische ramp zijn als het kabinet daadwerkelijk pas na Pasen de winkels weer wil openen. De gevolgen voor de economie zullen gigantisch zijn. De overheid heeft nu al meer dan 30 miljard euro uitgegeven aan noodsteun. Geld dat afkomstig is van de belastingbetaler; een bedrag dat diezelfde belastingbetaler een keer moet terugbetalen om de begrotingstekorten te verminderen. Het kabinet zou er verstandig aan doen om sneller de winkels te openen, want voor je het weet is de schade onomkeerbaar.

