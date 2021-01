Thierry Baudet roept Rutte op: “Doe als Asscher. Neem je verantwoordelijkheid!”

FvD-leider Thierry Baudet gaat nog een stapje verder dan de meeste andere sprekers vandaag tijdens het debat over de toeslagenaffaire in de Tweede Kamer en roept Rutte op om te vertrekken: “Doe als Asscher. Neem je verantwoordelijkheid!”

Thierry Baudet richt zijn pijlen eerst voornamelijk op premier Rutte zelf. Hij wijst er in onderstaande video namelijk op dat Rutte wel degelijk direct verantwoordelijk is voor die hele toeslagenaffaire en dat onze premier nog steeds op alle mogelijke manieren aan het wegduiken is.

Het vertrouwen in de democratische rechtsstaat is geschaad. #Rutte voelt zich "niet direct verantwoordelijk". De #Ruttedoctrine: wegduiken voor verantwoordelijkheid.@thierrybaudet roept Rutte op: "Doe als Asscher. Neem je verantwoordelijkheid!" #toeslagendebat #toeslagenaffaire pic.twitter.com/WbCFhdjhRA — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) January 19, 2021

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt liet al geen spaan meer van Rutte heel en Baudet trapt hem hier, volkomen terecht overigens, nog eens flink na. Het leed dat Rutte heeft veroorzaakt is echt van een enorme omvang. En dat hij het tot op het laatst probeert toe te dekken, door het de Kamer nog steeds op allerlei manieren moeilijk te maken, is stuitend. Dan is het alleen maar goed dat iemand als Baudet nog even flink door blijft peuteren in die etterende wond.

Maar het gaat Baudet niet alleen om de schuldvraag en de verantwoordelijkheid van Rutte en dit kabinet. Hij wijst er namelijk ook op dat er een enorme vertrouwensbreuk is ontstaan bij de burger over de hele democratische rechtstaat. De FvD-leider gaat daar waarschijnlijk alleen maar meer gelijk in krijgen, want de toeslagenaffaire is nog lang niet afgewikkeld.

De kinderopvangtoeslag is tot nu toe de enige subsidie waar de werkwijze van de overheid goed aan het licht is gekomen, maar er zijn nog wel meer toeslagen waarbij gegronde vermoedens zijn dat ook hier dezelfde verpletterende vorm van machtsmisbruik door het staatsapparaat is toegepast. Des te meer reden voor Rutte om echt volledig van het toneel te verdwijnen!