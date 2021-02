Filmpje! ‘Racistische’ Thierry Baudet wil het ‘samen doen met iedereen die van Nederland houdt, waar je ook vandaan komt’

Forum voor Democratie wordt er door het partijkartel én het mediakartel steeds weer van beschuldigd racist te zijn. Nu is dat tegenwoordig natuurlijk eerder een geuzennaam dan een beschuldiging van iets afgrijselijks, maar soit. Thierry Baudet weerlegde vandaag in Oss die beschuldiging voor de duizendste keer. FVD is er voor iedereen die van Nederland houdt, “waar je ook maar vandaan komt.”

Wat is die Thierry Baudet toch een vieze, ranzige racist zeg! Die malloot, die vuile nazi! zegt gewoon in Oss dat FVD het “samen” wil doen “met iedereen die van Nederland houdt, waar je ook vandaan komt.”

Ja, ja, ja, Thierry, we weten allemaal dat “iedereen die van Nederland” code is voor RECHTSEXTREMISTEN en “waar je ook vandaan komt” voor “ALS HET MAAR ORIGINEEL INCLUSIEF JE OUDERS GROOTOUDERS EN OVERGROOTOUDERS UIT NEDERLAND EN ALS JE EEN WITTE HUID HEBT!”

FVD-leiders herhalen keer op keer – echt de hele week, maand, en zelfs het hele jaar door – dat ze lák hebben aan iemands huidskleur. Dat je afkomst er totaal niet toe doet. Dat je achtergrond ze gestolen kan worden. Dat het ze gewoon totaal niet interesseert of je blank, bruin, zwart, donker, geel, rood, of wat dan ook bent.

Maar toch herhalen de media én het partijkartel keer op keer weer de beschuldiging dat dit wél zo is. Dat FVD een “racistische partij” is.

Zoals Baudet gisteren zei in debat met Rutte, als er iemand niet racistisch is, dan is hij het. Het enige relevant is of je Nederland lief hebt of niet. Is dat het geval, dan hoor je erbij, ben je welkom, en word omarmd.

Maar ja, daar zit ‘m natuurlijk precies het probleem. Want de reden dat FVD steevast als ‘racistisch’ wordt neergezet door de links-progressieve elitisten is dat zij Nederland juist niet lief hebben. Daarom proberen ze patriotisme weg te zetten als ‘racisme.’ Op die manier hopen ze vaderlandsliefde voor eens en altijd uit Nederland te verbannen.

Nou, ik heb slecht nieuws voor ze: gezien de opkomsten bij de niet aangekondigde bijeenkomsten van FVD gaat ze dat niet lukken. Patriotten gaan deze strijd niet winnen, niet die verschrikkelijke figuren die sociaal zéggen te zijn maar die stiekem álles aan onze geschiedenis haten.