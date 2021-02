FVD veegt de vloer aan met belachelijke avondklok-ophokwet van Rutte: ‘Tot hier en niet verder!’

Op woensdag stuurde het walgelijke rampenkabinet-Rutte III de avondklok-spoedwet naar de Tweede Kamer. Zodat de partijen daar straks, indien nodig, erover kunnen stemmen en de avondklok alsnog op een ietwat legale manier kunnen invoeren. Nou, Forum voor Democratie vindt dat terecht volkomen belachelijk. “Tot hier en niet verder,” schrijft de partij op Telegram. “Géén ophokwet.”

Gisteravond liet de Raad van State al weten bijzonder kritisch te zijn over de “Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht covid-19.” Het hoge adviescollege liet weinig heel van de teksten die Rutte en zijn ministers opstelden: “Zij bevat echter geen actuele en zelfstandig leesbare afweging tussen enerzijds het belang van de bestrijding van het virus en anderzijds het belang van uitoefening van de grond- en vrijheidsrechten van burgers die door de avondklok beperkt kunnen worden,” aldus een nauwelijks geïmponeerde Raad van State.

Forum voor Democratie is terecht nóg negatiever: “De ‘avondklokwet’ van het kabinet is eigenlijk een ophokwet,” schrijft de partij op Telegram: “Want de tijden 21:00 tot 4:30 staan helemaal niet in de wet. Met deze wet kan Rutte Nederlanders ook buiten de tijden van de avondklok opsluiten ‒ zonder dat de Tweede Kamer daar eerst toestemming voor hoeft te geven.”

Op zulke trucjes moeten we natuurlijk heel goed letten. Want ja, het kabinet probeert duidelijk hier snel een wet doorheen te jassen die Rutte en co. bijna onbeperkte macht geeft om Nederlanders thuis op te sluiten. Dit is niet slechts een avondklokwet, maar een opsluitwet. Daarin heeft FVD honderd procent gelijk.

“Hoeveel inperking van onze vrijheid gaan we nog accepteren?” vraagt FVD vervolgens. “Wie garandeert dat het OM over een jaar niet vindt dat we door de zoveelste mutatie nog steeds in lockdown ‘moeten zitten’ ‒ en ook overdag thuis moeten blijven?” Het antwoord daarop is natuurlijk: helemaal niemand. Sterker nog, een cynicus ziet precies dat aankomen.

“FVD trekt een streep: tot hier en niet verder. Géén ophokwet. Kwetsbaren beschermen, opschalen in de zorg ‒ maar Nederland moet weer vrij.”

Zo is het. En ja, dit betekent ook dat we op 17 maart keihard moeten afrekenen met de kleine wannabe dictatortjes van dit kabinet, meneer Rutte incluis!