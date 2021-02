Gemeenten blunderen maar door met stempassen: opnieuw passen gestuurd naar overleden en verhuisde mensen

De aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen verloopt allesbehalve soepel. Opnieuw is er een gemeente die een flinke blunder heeft begaan: West Betuwe heeft 850 stempassen verkeerd opgestuurd. Ze zijn verzonden naar mensen die of recent zijn overleden óf recent zijn verhuisd. Door dit soort kapitale blunders is het logisch dat het vertrouwen in het stemproces afneemt.

De hele wereld zag met lede ogen aan wat voor chaos het stemmen midden in coronatijd veroorzaakte in de Verenigde Staten. Er was enorm veel ophef rondom het stemmen per post. Nu was dit een duidelijk signaal naar andere democratische landen om alles op alles te zetten om dit soort chaos te voorkomen. Maar zoals gewoonlijk in Nederland verloopt hier zeker niet alles even vlekkeloos.

Omroep Gelderland kwam met sneue nieuws dat de gemeente West Betuwe een flinke blunder is begaan. Nadat het in Hoorn ook al is fout gegaan blijkt dat dat Gelderlandse gemeente een flinke fout heeft gemaakt. Er zijn 850 stempassen verzonden naar mensen die recent zijn overleden of verhuisd. Men heeft de verkeerde peildatum gebruikt waardoor er dus meer dan 800 ongeldige stempassen zijn verstuurd.

In de aanloop naar de Kamerverkiezingen neemt de spanningen rondom het poststemmen alsmaar toe. Eerder bleek al dat het experiment rondom poststemmen volledig mislukt was. Meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen bleek ongeldig. Dit was natuurlijk alles behalve goed nieuws. Door de coronacrisis staat iedereen al op scherp vanwege de verkiezingen, en als men blijft aankomen met dit soort geblunder neemt het vertrouwen alleen maar af.

De overheid en lokale overheden moeten er rap voor zorgen dat zij hun zaakjes op orde krijgen. Niemand zit te wachten op dit soort blunders tijdens de verkiezingen.