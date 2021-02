Heel Holland Test, maar tikkende coronatijdbom Mark Rutte erkent: “Ik ben nog nooit getest op corona, want ik had geen klachten”

Mark Rutte heeft zichzelf nog nooit laten testen op het coronavirus omdat hij geen corona-gerelateerde klachten had. Ja, logisch zou je wellicht denken. Maar dat is het dus helemaal niet! Wat het wél is? Een minachting tegenover de rest van Nederland.

Sporters, artiesten, mensen vanuit de mediawereld en enzovoorts laten zichzelf allemaal uit voorzorg testen op corona. Dit om de verspreiding van het virus te voorkomen. Zo liet presentator Özcan (Eus) Akyol onlangs bij Jinek nog weten dat televisiepersoonlijkheden wel tot drie keer per week worden getest. Uit voorzorg.

Maar Mark Rutte lijkt zich dus helemaal geen zorgen te maken en laat als -vanouds- weer op zijn kenmerkende en laconieke wijze weten dat hij zich helemaal niet hoeft te testen. Tegenover Hart van Nederland zegt hij: “De regel is dat je niet hoeft te testen als je geen klachten hebt. […] Dat geldt dus voor u en mij.”

Nu ben ik benieuwd. Al die mensen om hen heen. Zijn die wel verplicht zich te laten testen? Mijn collega’s en ondergetekende komen bij de klant niet naar binnen zonder een negatieve test. — Ernest Otte (@ErnestOtte) February 6, 2021

Dat kan Rutte natuurlijk wel heel triomfantelijk zeggen, maar deze uitspraak van onze minister-president is een uitglijder van jewelste. Want waarom moeten sporters zich wekelijks (soms meermaals) laten testen om bijvoorbeeld deel te nemen aan voetbalcompetities en dartswedstrijden? Waarom moeten televisiepersoonlijkheden dit ook doen om er zeker van te zijn dat ze de programma’s kunnen blijven maken die ze maken? En waarom laten al die mensen zich testen terwijl ze helemaal geen klachten hebben? Precies, uit voorzorg en omdat ze met heel veel andere mensen in contact komen.