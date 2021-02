Idiote journalist Chris Klomp houdt verkeersdoden naast coronadoden: ‘Realiseer hoeveel verkeersmaatregelen er zijn!’

Chris Klomp is journalist. Tegenwoordig is hij op Twitter vooral heel fel bezig met mensen ervan te overtuigen dat ze doodsbang moeten zijn voor alles dat te maken heeft met het coronavirus. En, oh ja, iedereen die daar anders over denkt te vertellen dat ze ranzig, eng, en gevaarlijk zijn. In een nieuwe tweet legt Klomp critici van het coronabeleid uit dat ze niet zo moeten zeuren over al die draconische maatregelen van het kabinet. Want ze zeggen ook niets over verkeersregels. En die beperken de vrijheid toch ook?

Je zou denken dat het een grap is, maar nee, meneer Chris Klomp meent het serieus. “De mensen die verkeersdoden vergelijken met coronadoden,” aldus Klomp, “realiseren die zich wel hoeveel vrijheidsbeperkende maatregelen we in het verkeer nemen?” Uh, wat?

De mensen die verkeersdoden vergelijken met coronadoden, realiseren die zich wel hoeveel vrijheidsbeperkende maatregelen we in het verkeer nemen? — Chris Klomp (@chrisklomp) February 19, 2021

“Verplichting om te stoppen en wachten, beperkingen in waar je mag rijden en hoe snel, twee examens om uberhaupt deel te nemen, gordelplicht, verplichte keuring etc etc,” schrijft hij in een opvolgtweet.

Twitterfenomeen Sander van Dam ‒ die bekend is geworden met zijn ‘drie- en tweeluiken’ waarin hij de hypocrisie van links blootlegt ‒ veegt hierop de vloer aan met Klomp: “Ja, echt vervelend dat we niet meer naar de kroeg, een festival, een voetbalwedstrijd, het theater, de winkelstraat, de sportclub of bij vrienden en familie op bezoek kunnen vanwege al die vrijheidsbeperkende verkeersregels,” schrijft hij ironisch.

De vergelijking met verkeersregels en de coronamaatregelen is natuurlijk totaal geschift. De twee lijken niet eens bijna op elkaar. In het geval van de verkeersregels wordt ons normale gedrag enigszins gereguleerd. In het geval van corona kunnen we bijna niks meer en worden we zelfs letterlijk opgesloten in huis, terwijl kinderen depressief worden door isolatie en het mkb op omvallen valt.

Chris Klomp zwetst dus gigantisch uit z’n nek. Maar hé: dat zijn we inmiddels wel van deze serie-onzinverkondigende malloot gewend, nietwaar?